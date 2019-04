Carcare piange la sua “fiorista”, figura storica del commercio

Carcare. Se ne è andata un’altra figura storica del commercio carcarese. È infatti mancata Maria Rosa Ferrari, da tutti nota come “la fiorista” anche se in pensione da tempo.

La donna aveva gestito per decenni l’attività di fiori e articoli regalo aperto dalla mamma Aurora in via Garibaldi, e per questo motivo, ancora oggi, era conosciuta con il nome della sua professione.

Il suo volto, inoltre, è stato accostato per anni anche al divertimento, essendo una delle attrici della compagnia dialettale “Rian du Cius”, diretta dal poliedrico Don Aldo Meineri.

I funerali si terranno domani nella chiesa parrocchiale di San Giovanni, alle ore 15. Maria Rosa lascia il marito Marcello e i figli Miriana e Cristiano Nasi.