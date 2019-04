Carcare, interrogazioni del gruppo “Lorenzi Sindaco” su appalto rifiuti, Noberasco, park a Fornace Vecchia e parco fluviale

Carcare. Mercoledì 24 aprile si è svolto a Carcare il consiglio comunale straordinario per discutere le interrogazioni presentate da tempo dal Gruppo Consiliare “Lorenzi Sindaco”. Alla presenza di un folto pubblico sono state discusse quattro interrogazioni.

La prima era in merito al mancato rispetto di alcuni punti relativi al capitolato di appalto del sevizio di raccolta e smaltimento nettezza urbana. “Nel merito, fatte salve le contestazioni sindacali – spiegano i consiglieri comunali Rodolfo Mirri, Alessandro Lorenzi e Daniela Lagasio – abbiamo rilevato il mancato rispetto di: spazzamento delle strade, rimozione dello sterco di volatili e delle deiezioni canine, periodico lavaggio dei cassonetti, mancanza di una mini-spazzatrice per la pulizia dei vicoli o similari nel centro storico (macchinario assente nonostante il sindaco, probabilmente disinformato, ne abbia affermato l’esistenza) eccetera. Contestualmente è stata richiesta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto contrattuale come previsto dal capitolato”.

La seconda chiede chiarimenti “in merito al parcheggio di 3.000 mq in località Fornace Vecchia, a carattere ‘pubblico per mezzi pesanti’ realizzato con denaro dei cittadini carcaresi per un valore superiore a euro 90 mila su terreni che catastalmente risultano ad oggi di proprietà privata. L’amministrazione non è stata in grado (come consuetudine del sindaco De Vecchi) di fornire spiegazione”.

La terza chiede chiarimenti “in merito all’utilizzo degli oneri di urbanizzazione (a scomputo pari a circa 550 mila euro) relativi all’insediamento Noberasco SpA. Contestualmente abbiamo fatto rilevare che nel verbale di asseverazione di computo metrico estimativo sono rappresentati con voci di costi unitari assolutamente esorbitanti vedi ad esempio: per ogni alberello di tipo leccio e/o roverella di piccolissimo diametro del fusto sono stati spesi euro 630 cad.; 3.300 mq. di tappeto erboso per un totale di 17 mila euro; pista ciclabile di dimensioni superiori al normale per un importo superiore a euro 100 mila. ecc. ecc. Abbiamo rilevato e fatto constatare che la generalità delle opere sono state realizzate in adiacenza allo stabilimento senza vantaggio alcuno per i cittadini”.

L’ultima chiede chiarimenti “in merito ai costi di esecuzione (190 mila euro) delle opere eseguite dal 2012 ad oggi per la realizzazione di un parco fluviale di fatto cancellato dalle prime consistenti piogge cadute nei periodi di piena del fiume Bormida. Abbiamo in oltre evidenziato come la passeggiata che costeggia il fiume sia inagibile per portatori di handicap (carrozzelle) e passeggini per bambini poiché priva di pavimentazione”.

“Dopo un’ampia illustrazione delle interrogazioni da parte di questo gruppo consiliare abbiamo dovuto prendere atto che da parte del sindaco De Vecchi non sono venute chiare e convincenti risposte ma tutto, come nella consuetudine di questa amministrazione, è rimasto nel vago. Tutto ciò premesso, per tutelare gli interessi economici e sociali dei cittadini carcaresi, non ci resta che inviare tutta la documentazione in nostro possesso ai superiori organi di controllo sperando che valutino adeguatamente la necessità di intervenire”.