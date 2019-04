Canottieri Sabazia, una medaglia di bronzo ai campionati italiani di fondo

Savona. Bellissima giornata ieri, domenica 7 aprile, a Mantova, con i campionati italiani di fondo. Presente la Canottieri Sabazia.

Prestigiosa medaglia di bronzo conquistata dal K4 Junior; brava anche Sofia Lombardi quarta nel K1 Junior femminile. Bella prova per il K4 Ragazzi sesto e per Giulio Vaira nel K1 Under 23 giunto a metà classifica.

Decoroso il risultato del K2 Junior e sfortunata la prova del K2 Ragazzi che paga la poca esperienza rovesciandosi dopo lo scontro con un avversario.

Particolarmente bravi il tecnico Laura Bentivoglio ed il driver Mauro Capodimonte che hanno guidato in campi diversi i ragazzi savonesi e il direttore sportivo Emanuel Cabib che ha lavorato nelle retrovie.

Francesca Capodimonte, cresciuta nella Canottieri Sabazia e che gareggia con i colori della Marina Militare, è quarta nei 200 metri e nei 5000 metri. È stata convocata alla prima prova della Coppa del Mondo, a cui parteciperà sostenuta dal tifo di tutti i sabazini.

Di seguito i risultati di rilievo degli atleti savonesi.

K4, metri 5.000, Junior maschile

3° posto Ludovico Spezialetti, Matteo Gerace, Flavio Ghezzi, Pietro Fornari

K1, metri 5.000, Junior femminile

4° posto Sofia Lombardi

K4, metri 5.000, Ragazzi maschile

6° posto Matteo Curletti, Simone Delfino, Edoardo Corallo, Gabriele Pontini

Nella foto, da sinistra: Gerace, Ghezzi, Fornari e, dietro, Spezialetti