Canottieri Sabazia: tre medaglie d’oro e due di bronzo all’Idroscalo

Savona. In una giornata di bel tempo, l’Idroscalo di Segrate, in provincia di Milano, ha visto confluire nell’ultima domenica di marzo oltre trecento atleti provenienti da 25 società del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e dell’Emilia Romagna per l’Interregionale di velocità di fondo 10.000 metri e Canoa Giovani 200/2.000 metri.

Presente anche la compagine della Canottieri Sabazia di Savona, che ha portato a casa tre ori e due bronzi, per un totale di tredici sportivi saliti sul podio, con i quali si è subito complimentato il neo presidente Marco Cardente.

Per i tecnici Emanuel Cabib e Laura Bentivoglio ancora un buon risultato che fa ben sperare per la prossima trasferta a Mantova del 6 e 7 aprile.

Di seguito le medaglie conquistate dai savonesi.

K1-420 metri 2.000, Allievi B maschile:

bronzo per Giusto Pietro

K2 metri 2.000, Cadetti A maschile:

oro per Battaglia Michael e Spezialetti Filippo Augusto

K2 metri 2.000, Cadetti B maschile:

bronzo per Rizza Lorenzo, Frumento Pietro

K4 metri 10.000, Ragazzi maschile:

oro per Curletti Matteo, Delfino Simone, Corallo Edoardo, Pontini Gabriele

K4 metri 10.000, Junior maschile:

oro per Spezialetti Ludovico, Gerace Matteo, Ghezzi Flavio, Fornari Pietro

Nella foto sopra: Spezialetti e Battaglia felici per il loro oro alla premiazione

Rizza Lorenzo e Frumento Pietro premiati al terzo posto

K4 Junior, l’entusiasmo di Ghezzi e Fornari (davanti), Spezialetti e Gerace (dietro)