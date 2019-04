Candidati sindaco del M5S nel Savonese: “Fondi Europei, grande risorsa spesso sottovalutata”

Varazze. Nella mattinata di domenica si è tenuto a Varazze un incontro organizzato dal gruppo parlamentare europeo EFDD sulle modalità di accesso ai fondi Europei indirizzato alle PMI ma con ottimi approfondimenti anche sui fondi che Regione e Europa possono ottenere.

“Con un’introduzione dell’europarlamentare Tiziana Beghin (eletta nel 2014 in quota Movimento 5 Stelle) e la lezione del Dott. Boffi (Europrogettista di Bruxelles che collabora con EFDD) si sono affrontate le varie tipologie di finanziamenti diretti e indiretti a cui si può accedere con progettazioni serie ed organizzate” spiegano gli organizzatori dell’evento, ovvero i gruppi del Movimento 5 Stelle di Varazze, Albisola, Pietra Ligure e Albenga.

In sala erano presenti quattro candidati sindaci pentastellati: Massimo Lanfranco (Varazze), Stefania Scarone (Albisola Superiore), Bruno Paolinelli Devicenzi (Pietra Ligure), Fausto Icardo (Albenga).

“Nel periodo 2014-2020 i quattro comuni che andranno al voto alla prossima tornata elettorale sono riusciti ad ottenere 750mila euro (tutti concentrati ad Albenga per un progetto in corso sul torrente Arroscia), un importo decisamente inadeguato per l’importanza di queste aree vista anche l’ampia disponibilità dei fondi a disposizione da Europa e Regione. E’ pensiero comune dei quattro candidati che le giunte uscenti non abbiano fatto abbastanza per attrarre queste risorse imputando spesso quella che è una carenza di visione e formazione alla difficoltà burocratica nella gestione delle pratiche” dicono dal Movimento 5 Stelle.

“Questa mentalità deve essere superata perché i fondi Europei sono una risorsa imprescindibile per lo sviluppo e la tutela dei nostri territori. Invece di chiudersi le amministrazioni devono aprirsi e dove possibile agire in modo sinergico per accrescere le proprie competenze passaggio fondamentale per tornare ad essere credibili nel panorama italiano ed europeo” conlcudono i pentastellati di Varazze, Albisola, Pietra Ligure e Albenga.