Laigueglia capitale nazionale del Beach Volley.

Sul lido di Laigueglia, nonostante il meteo avverso, concorrenti da tutta Italia si stanno sfidando nei tanti campi allestiti sulla spiaggia.

di 9 Galleria fotografica Beach Volley a Laigueglia









“Bellissimo vedere tanto pubblico con un paesaggio meraviglioso come quello di Laigueglia, che è felicissima di accogliere i turisti, gli appassionati e tutti gli atleti che hanno scelto la nostra cittadina in questa tre giorni di sport” ha detto il sindaco Roberto Sasso Del Verme.

In tutto sono stati allestiti 12 campi: in gara 72 coppie tra maschili e femminili, con giocatori professionisti, come i vincitori della coppa Italia 2018 Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati nel maschile, o Giulia Toti e Jessica Allegretti nel femminile. E sempre tra le donne spiccano le coppie Colombi-Breidenbach, Allegretti-Annibalini, Sacco-Enzo e Dalmazzo-Bertozzi.

“Un evento importante e di richiamo, un assaggio di Pasqua e dei ponti primaverili che speriamo possano portare a Laigueglia tanti visitatori, per la soddisfazione dei nostri operatori turistici” ha concluso il sindaco.