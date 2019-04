Campionato Savona Varazze: buona la prima per Escape e Betelgeuse

Varazze. Una gran bella giornata di sole, con grecale teso e raffiche decisamente impegnative, ha finalmente dato il via al Campionato Savona Varazze 2019, con la regata gestita dal Varazze Club Nautico.

Due settimane fa era invece stata annullata la prova di apertura, assegnata alla LNI Savona, per un allerta meteo che aveva invalidato l’autorizzazione della Capitaneria. Si tenterà di recuperarla disputando due regate nella terza giornata, in calendario domenica 12 maggio per il comitato di regata del Savona Yacht Club.

Nel mare di Varazze il ruolo di lepre è stato svolto dalla nove metri Escape, che ha completato il percorso di quattro miglia e mezzo in poco più di un’ora, precedendo di un minuto la dodici metri Piccola, che in tempo corretto è poi scivolata in quinta posizione.

Questo il podio della classe ORC Gran Crociera: prima Escape, Mescal 31 mod di Tommaso Bisazza ed Enzo Motta del Savona Savona Yacht Club; seconda Sora Lella, First 34.7 di Roberto Allocco del Varazze Club Nautico; terza Nuvola Rossa, J24 di Marco Sella della LNI Varazze. Da segnalare la quarta posizione della piccola Sparviero, altra barca sui sette metri, come Nuvola Rossa: due “piccole pesti” che hanno dato filo da torcere ad avversarie fino a cinque metri più lunghe.

Clicca qui per consultare la classifica della classe Gran Crociera.

Nella classe Libera successo di Betelgeuse, X-332 al timone di Carlo Ravarini del Circolo Vela Domaso, davanti a Fylla, Hanse 37 di Gianfranco Gaiotti del Savona Yacht Club, seguita da Sea Bit 2, Grand Soleil 39 di Giampiero Debenedetti del Mirage Windsurfing Club di Albissola.

Clicca qui per consultare la classifica della classe Libera.