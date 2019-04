Campionato regionale Csen, Atleticamente ammessa alle fasi nazionali

Andora. Si è svolta domenica 31 marzo a Genova Sant’Eusebio la seconda ed ultima prova del campionato regionale Csen a cui hanno partecipato ventitré atlete andoresi in forza all’Atleticamente Asd.

Le portacolori dell’Atleticamente sono riuscite nell’intento di rientrare nei primi dieci posti in classifica validi per l’ammissione alle fasi nazionali di Forlì, in programma dal 24 al 26 maggio, e a conquistare numerosi titoli di campionesse e vicecampionesse regionali nei vari livelli e specialità.

Vediamo nel dettaglio i loro risultati.

1° livello 1ª Categoria palla

oro Lucifora Erika

1° livello 1ª Categoria cerchio

oro Mitraj Aurora

argento Godaj Irida

1° livello 2ª Categoria palla

oro Lucifora Rebecca

1° livello 2ª Categoria cerchio

oro Ciliberto Aurora

2° livello 2ª Categoria palla

oro Salemi Camilla

argento Corciulo Milena e Bruna Benedetta

2° livello 2ª Categoria cerchio

oro Ferraiuolo Valentina

2° livello 3ª Categoria cerchio

oro Murray Amanda

2° livello 2ª Categoria squadra palle

oro Squadra Salemi, Corciulo, Ferraiuolo

Silver C Allieve fune

oro Denegri Giulia

Silver C Junior cerchio

oro Morelli Ilenia

Silver C Junior palla

oro Qira Reme

argento Tagliabue Giulia e Prota Giulia

4ª Laurenti Sara

5ª Forlani Maya

Silver C Senior palla

oro Repaci Rebecca

Silver B palla

oro Campanaro Sofia

Silver B Allieve fune

oro De Martin Natalie

Silver B Allieve corpo libero

oro Patriarca Irene

Silver B Junior palla

argento Patriarca Giulia

Golden B Senior palla

oro Bertolotto Giada

Golden B Senior cerchio

argento Bertolotto Giada

Il consiglio direttivo e le allenatrici Giraldi Giorgia e Ricotti Giada si sono detti molto soddisfatti dei risultati ottenuti ed hanno rivolto un grosso augurio alle loro bimbe e ragazze per la fase nazionale.