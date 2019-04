Calice Ligure protagonista a “Striscia la Notizia”: gelato artigianale, Casa del Console e vocazione outdoor

Calice Ligure. Un servizio all’interno della rubrica Paesi e Paesaggi di “Striscia la Notizia” parlerà di Calice Ligure, la località dell’entroterra finalese: andrà in onda nella puntata di venerdì 19 aprile.

Una bella sorpresa pasquale per la comunità calicese, che sarà protagonista della nota trasmissione di Antonio Ricci: nei giorni scorsi si sono svolte le riprese e le interviste, tra la curiosità e l’emozione degli abitanti del piccolo Comune.

“Una bella vetrina di promozione per il nostro paese – afferma il sindaco Alessandro Comi -. Particolare attenzione sarà dedicata alla gelateria Pastorino per il suo squisito prodotto e l’ultradecennale attività, al museo di Casa del Console ed alla vocazione per l’outdoor del nostro territorio”.

Oltre al focus su una delle storiche eccellenze calicesi, ovvero il gelato artigianale, che riscuote ancora grande successo, il servizio parlerà del museo di arte contemporanea calicese, Casa del Console, operativo da 10 anni e che raccoglie diverse opere frutto anche di molte donazioni. E non mancheranno sorprese…

Infine non mancherà un “viaggio” alla scoperta del territorio e delle sue bellezze, sempre più pronte ad attirare il turismo sportivo del comprensorio finalese, grazie a sentieri e percorsi unici.