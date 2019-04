Calice Ligure. “È stato come aprire la finestra ad un festoso nugolo di farfalle accogliere nella sala consiliare del comune di Calice Ligure il folto gruppo di ginnaste appartenenti alla società Asd ArteGinnastica, settore della Polisportiva del Finale che vede tra le sue iscritte numerose ragazze residenti nel nostro paese”. Lo dichiara Alessandro Comi, sindaco di Calice Ligure.

Accompagnate ed attentamente seguite dalle loro istruttrici Andrea e Carlotta Violante con l’aiuto della preziosa Stefania Pozzato che le supporta nella complessa organizzazione generale ed amministrativa, le ragazze hanno preso posto in perfetto ordine nella sala e si sono prestate gentilmente a scattare alcune foto insieme al sindaco, che a nome di tutta l’amministrazione comunale le ha accolte in Comune.

Foto 3 di 3





Le giovani ginnaste sono divise in categorie in riferimento alla loro età tra Allieve, Junior, Baby e Senior e sono ulteriormente divise in corsi ed agonistica. Per la preagonistica erano presenti Elisa Infante, Athena Pessina ed Emma Scaramozzi; per l’agonistica Sveva Fasolo e Martina Tipoli; per il corso junior Ginevra Campana, Emma Caffarena, Zoe Mosso, Antonietta Numeroso, Giorgia Scaramozzi e Ginevra Viola.

Nonostante la loro giovanissima età alcune ragazze vantano già nel loro palmarès risultati degni di nota. Martina Tipoli (leva 2006) è stata campionessa regionale nel 2018, è vicecampionessa regionale e si è classificata 13ª su 160 a livello nazionale, mentre Sveva Fasolo (leva 2007) è campionessa regionale 2019 e si è classificata 9ª a livello nazionale.

La società sportiva è nata tre anni fa per volontà di Andrea e Carlotta Violante, le due istruttrici, che dopo la loro carriera ed esperienza sportiva ricca di soddisfazioni e buoni risultati a livello agonistico (tra le molte esperienze Carlotta vanta anche due anni e mezzo di presenza nel Team Italia Junior), hanno deciso di mettere a disposizione la loro competenza di tutte coloro che con la stessa passione vogliano cimentarsi nella ginnastica ritmica.

L’ArteGinnastica, per quanto di recente formazione, conta già 65 iscritti e può vantare atlete selezionate in gruppi regionali e buoni piazzamenti a livello nazionale, ottenuti con grande spirito di sacrificio delle atlete come delle due allenatrici che dividono il loro tempo tra l’impegno sportivo e scolastico visto che entrambe frequentano l’università.

All’orizzonte c’è l’organizzazione del primo torneo internazionale Riviera delle Palme che avrà luogo sempre grazie alle due infaticabili istruttrici a Loano e che vedrà la presenza di delegazioni internazionali nei giorni 25 e 26 maggio, mentre a fine giugno a Rimini circa trenta ragazze facenti parte della società prenderanno parte ai campionati nazionali.

“A loro va il nostro migliore augurio per il futuro unito alla speranza che il loro delizioso sorriso non venga mai meno indipendentemente dai risultati che raggiungeranno o mancheranno” conclude Comi.