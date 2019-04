Savona. Nasce il sodalizio fra il Savona Fbc e il Legino 1910. Enunciato presso la sede del “Ruffinengo”, riguarderà le leve più piccole del settore giovanile (2009, 2010, 2011, 2012, primi calci). Hanno presidiato l’incontro i presidenti Cavaliere e Carella, assieme ai dirigenti delle rispettive società.

A prendere per primo la parola è stato il presidente del Savona Cristiano Cavaliere, soddisfatto per aver portato a compimento un lavoro di collaborazione già imbastito da qualche anno. Ecco le sue parole.

“Siamo quì per ufficializzare un’unione più stretta fra le due società. La collaborazione riguarderà principalmente le leve più giovani. L’intento è quello di tornare a ottenere i risultati conseguiti nel passato”

Un progetto che dunque pone le basi da lontano, come tiene a precisare il presidente del Legino Piero Carella:

“Già quindici anni fa, con l’allora proprietà, avevamo iniziato questo tipo tipo di collaborazione col Savona, venuta a mancare dopo la partenza di Michele Sbravati (ndr, oggi responsabile del settore giovanile del Genoa). Ora rinasce e ne sono felicissimo, perché potrà dare una migliore alternativa ai giovani.”

Gli fanno eco il direttore sportivo biancoblù Roberto Canepa e il responsabile del settore giovanile leginese Fabio Tobia, entrando maggiormente nello specifico:

“L’Accademy riguarderà principalmente le leve più piccole, vale a dire 2009, 2010, 2011, 2012 e i primi calci. Negli anni si darà modo alle due società di proseguire nella loro identità e autonomia, al fine di quelli che possono essere i rispettivi obiettivi”.

In chiusura, non nasconde la propria soddisfazione anche Fabio Siriani, amministratore delegato del club di via Cadorna.

“Il Savona, per il secondo anno consecutivo, è l’unica società in tutta la Liguria a qualificare quattro squadre alle finali dei campionati regionali, senza contare la juniores che è in corsa per le finali nazionali. I ragazzini potranno pertanto crescere in un ambiente sano, reso anche tale da questa sinergia.”