Calcio: il Liceo Bruno fa sua la partita con il Don Bosco

Alassio. Sono i ragazzi del Liceo G.Bruno di Albenga a conquistare, a termine di una partita molto combattuta, l’ambitissima “Sfida del secolo” imponendosi per 2 a 0 sul Don Bosco di Alassio.

A commentare la partita andata in scena venerdì 26 aprile allo stadio Ferrando di Alassio è Giacomo Aicardi, presidente dell’Associazione Giovani Alassio.

“Prima di tutto – dichiara – vogliamo ringraziare di cuore il numerosissimo pubblico accorso per tifare la propria scuola del cuore; è stato veramente fantastico vedere così tanti ragazzi divertirsi insieme. Lo spettacolo però non si è limitato solo agli spalti, perché anche in campo entrambe le squadre si sono rese protagoniste di una partita bellissima e combattuta, tenendo però sempre al centro lo spirito di fair play che ha contraddistinto il match”.

Si è trattato del primo evento organizzato dall’associazione. “Per noi è stata una partenza con il botto, che ci carica ancora di più a pensare a nuove manifestazioni ed eventi che possano includere nuovamente così tanti ragazzi – prosegue Aicardi -. Ci teniamo a ringraziare il Comune di Alassio, il sindaco Marco Melgrati per la calorosa presenza insieme agli assessori Fabio Macheda, Roberta Zucchinetti, Patrizia Mordente, e nonché il presidente Gesco Igor Colombi. Riserviamo inoltre un ringraziamento speciale agli amici della Bastapoco onlus, che sono stati i nostri partner in questo evento e a cui devolveremo, con grande piacere, parte dell’incasso”.