Calcio a 5, tornei estivi: il “Tutto in una notte” sbarca al Riva di Albenga

Albenga. L’estate ingauna è pronta ad arricchirsi con un nuovo appuntamento calcistico.

Sabato 29 giugno, presso l’impagabile cornice dello stadio Annibale Riva di Albenga, si svolgerà il torneo di calcio a 5 “Tutto in una notte”, organizzato da Emanuele Scorsone in collaborazione con Gabriele Patrucco.

Le partite si disputeranno su due campi a 5, disegnati sul nuovissimo manto in sintetico del Riva. Prenderanno il via alle ore 19,30 e andranno ad oltranza, verosimilmente fino alle prime luci dell’alba di domenica 30 giugno, fino a quando non si conoscerà il nome della squadra vincitrice.

Non mancheranno il servizio bar, localizzato in due punti ristoro, buon cibo e tanta musica, a cura di Dj Jobok.

Ogni formazione, per la propria composizione, potrà utilizzare 70 punti, così suddivisi:

Eccellenza – 30 punti

Promozione – 25 punti

Prima Categoria – 20 punti

Seconda Categoria – 15 punti

Juniores – 10 punti

Calcio a 5 – 10 punti

Portieri, over 40 e non tesserati – 0 punti

Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare Emanuele (3205559189), Gabriele (3463511366) o Joele (3664879507).