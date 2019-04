Cairo, vendeva “iPhone” contraffatti: 25enne denunciato dai carabinieri

Cairo Montenotte. E’ di due denunce il bilancio dell’attività svolta negli ultimi giorni dei carabinieri di Cairo Montenotte. Il primo provvedimento è scattato a carico di un 25enne originario di Napoli, C.L., che deve rispondere di truffa e vendita di prodotti contraffatti.

Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo aveva venduto per la somma di 400 euro due cellulari marchiati “Iphone” che sono risultati essere contraffatti e non originali. I telefonini sono stati sequestrati dai carabinieri che ribadiscono “di prestare la massima attenzione nell’acquisto di beni da improvvisati venditori ambulanti poiché il raggiro è sempre in agguato”.

La seconda denuncia è scattata invece da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile a carico di B.M., 29enne di Cosseria sorpresa alla guida della propria autovettura in stato di ebrezza alcolica. La donna fermata per un routinario controllo alla circolazione stradale è risultata positiva all’alcool test con un tasso di alcool doppio rispetto al limite consentito di 0,5 g/l (0 g/l per i neo patentati).

Alla donna è stata anche ritirata la patente di guida e rischia una ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

“Si ricorda che per i per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per, i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose è sempre vietato mettersi alla guida dopo avere assunto sostanze alcoliche, infatti per tali soggetti si può essere puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658, anche quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro. Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate” concludono dall’Arma.