Cairo, controlli antidroga nelle scuole: in carcere 37enne rintracciato dai carabinieri

Cairo M. Nell’ambito dell’iniziativa “scuole sicure” avviata dal Ministero dell’Interno, nella giornata di oggi sono stati effettuati controlli con l’ausilio di una unità cinofila del Nucleo di Villanova d’Albenga.

Il servizio, che ha visto coinvolti anche sei carabinieri delle Stazioni di Cairo, Pontinvrea e del Nucleo Operativo, è stato svolto sia all’interno che nei pressi degli istituti scolastici superiori di Cairo Montenotte ed era finalizzato alla ricerca di stupefacenti e contrastare la diffusione di tali sostanze negli ambiti scolastici.

I carabinieri della Stazione di Millesimo hanno invece rintracciato R.B., originario di Savona, classe 82, che deve scontare la pena di un anno e sei mesi per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Il 37enne, senza fissa dimora, che era stato affidato alla comunità Cascina Piana di Millesimo, di fatto da qualche tempo non dimorava più presso la comunità ed è stato rintracciato a Savona dai carabinieri di Millesimo che sono riusciti a ricostruire i suoi ultimi movimenti.

Dopo la notifica del provvedimento, il giovane è stato associato alla Casa Circondariale di Genova Marassi.