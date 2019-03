Genova. Assist di Mirko Di Martino, rete di Francesco Saviozzi: all’80° la Cairese ha realizzato così la rete del 3 a 1, assicurandosi la vittoria sul campo dell’Angelo Baiardo.

Di Martino è subentrato nella ripresa e dopo un periodo difficile dovuto agli infortuni è stato l’autore dell’assist della sicurezza. “Non è stata un’annata personalmente super positiva – ammette -. Sono assolutamente contento del risultato della squadra; sono contentissimo, è stata una bellissima annata e ancora non è finita, vediamo cosa succederà. Sono entrato e sono contento di aver fatto l’assist a Savio, che mi deve una bevuta, e sono contento così”.

Saviozzi ha raggiunto a quota 16 reti in campionato il compagno di squadra Alessi. “Sono contentissimo. Diego ha un infortunio ma adesso rientra; mi supererà sicuramente di nuovo – scherza -. Sono molto contento soprattutto per aver dato un contributo alla squadra, come tutti, e questo gol ha dato la sicurezza. Sono contento di essere arrivato a quota 16, è inaspettato. Ringrazio Mirko, mi dispiace che quest’anno abbia avuto questi infortuni, lui è un grandissimo giocatore”.

Dopo essere passati in svantaggio i gialloblù hanno cercato subito la reazione, giocando un ottimo primo tempo, ma le reti sono arrivate solamente nel secondo tempo. “Siamo stati bravi a reagire – rimarca Di Martino -. Ci meritavamo il gol del pareggio già nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni, non siamo riusciti a sfruttarle, però con la testa giusta, la voglia e la determinazione l’abbiamo rimessa in piedi, l’abbiamo ribaltata e va bene così. Il risultato lo ritengo giusto“.

Ora la Cairese è al quarto posto, a meno 4 dal Vado capolista e a meno 3 dalla Rivarolese. “È durissima – dice Saviozzi – però noi non molliamo fino alla fine e cercheremo ogni partita di dare il massimo, di fare sempre tre punti e poi vediamo alla fine. Domenica in casa non dobbiamo sicuramente sbagliare la partita”.