Cairese, auguri di Pasqua ai piccoli ospiti della pediatria del San Paolo

Savona. Questa mattina una rappresentanza della prima squadra della Cairese ha visitato il reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona, dove ha augurato buona pasqua ai piccoli degenti con la donazione di uova di cioccolato.

Per i calciatori e per gli ospiti è stata una mattinata ricca di emozioni e tanti sorrisi! La squadra ha poi voluto ringraziare il dottor Gaiero e l’associazione Cresci per l’opportunità.