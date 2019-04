Si intrufola nel Parco Avventura di Alassio e cade da una altezza di 3 metri: ferita una donna

Alassio. Per fortuna una caduta senza gravi conseguenze: è successo ad una donna 50enne, precipitata da un altezza di circa 3 metri nell’area del Parco Avventura “Solleone” di Alassio, chiuso al pubblico.

La donna probabilmente si è intrufolata nella zona che solitamente ospita i percorsi assistiti, ignara però del pericolo. L’incidente si è verificato intorno alle 16:00 di oggi pomeriggio.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Alassio e l’automedica del 118, che hanno prestato le prime cure alla signora.

Stando a quanto riferito non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non sono giudicate gravi. La persona ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I responsabili hanno precisato che il Parco è ancora chiuso al pubblico e sono presenti cartelli che vietano l’utilizzo delle strutture, quindi non è assolutamente consentito provare percorsi o altri itinerari da svolgere solo con il personale specializzato e con la consueta assistenza.

Inoltre, i responsabili del parco alassino hanno precisato che agiranno nelle sedi competenti in relazione al fatto odierno.