Cairo Montenotte: “Ringrazio i ragazzi, che, in dieci, hanno disputato una grande partita, buttando il cuore oltre l’ostacolo, giocando da uomini veri – attacca mister Cattardico – al termine di una settimana nelle quali abbiamo subito critiche importanti”.

“Come sempre mi assumo tutte le responsabilità… Anselmo, capocannoniere del girone, Romeo (ndr, arrivato a dicembre, ha messo a segno dieci reti) sono giocatori difficili da mettere in discussione, perchè, al di là della bravura tecnica, mettono il cuore in ogni cosa che fanno, al pari di altri come Monaco, Stefanzl, Torra, Kuci...”

“La squadra si è allenata, in settimana, con grande impegno e professionalità, ma a volte non basta per vincere, perché spesso le partite sono decise da episodi sfavorevoli”.

“Abbiamo due partite a disposizione, nelle quali cercheremo di ottenere il massimo, per vedere quale sarà il piazzamento finale in classifica, con la consapevolezza di aver dato tutto quello che potevamo dare e poi ognuno farà le proprie valutazioni”.