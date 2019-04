Borgio Verezzi. Un’ambulanza della croce bianca di Borgio è intervenuta in via Nazario Sauro per soccorrere un ciclista urtato da un’auto.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale, che si sono occupati di regolare il traffico mentre l’intervento dei sanitari.

di 9 Galleria fotografica Borgio Verezzi, ciclista urtato da un'auto in via Nazario









Per fortuna il ciclista non ha riportato ferite particolarmente gravi e perciò è stato trasferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Contemporaneamente, un’auto è rimasta “intrappolata” al di là delle sbarre del vicino passaggio a livello, abbassatesi per consentire il transito di un convoglio proveniente da Finale Ligure. Anche in questo caso gli agenti hanno presidiato il varco per consentire il passaggio del treno.