Varazze. “Vogliamo uscire definitivamente dai paletti della direttiva Bolkestein: sarebbe un segnale importante, forte e concreto per tutto il comparto turistico nazionale”.

Parola dell’onorevole Carlo Fidanza che questa mattina (venerdì 26 aprile) si è recato a Varazze insieme all’assessore regionale Gianni Berrino in qualità di candidati alle prossime elezioni europee di Fratelli d’Italia. Un incontro rivolto ai cittadini e più nello specifico ai balneari, con un focus “obbligato” sulla situazione relativa alla direttiva Bolkestein.

Foto 3 di 5









“Il messaggio vogliamo dare è che tuteleremo le imprese balneari per ottenere un’uscita definitiva dalla direttiva Bolkestein: sarebbe un nostro segnale importante, forte concreto per tutto il comparto turistico nazionale”, ha spiegato Fidanza.

“Ma siamo qui con l’assessore regionale al turismo Berrino, candidato con me e con Giorgia Meloni, per cambiare il Governo nazionale del Paese e avere una nuova maggioranza: Salvini-Meloni invece che Salvini-Di Maio. E vogliamo cambiare questa Europa che non deve più essere l’Europa dei burocrati e dell’alta finanza, ma l’Europa dei popoli e delle nazioni. Vogliamo un’Europa che faccia meno cose, ma che le faccia meglio, con meno burocrazia e più attenzione alle esigenze dei cittadini”, ha concluso.

Anche l’assessore regionale al turismo e candidato alle prossime elezioni europee Gianni Berrino ha confermato che Fratelli d’Italia resta contraria in toto alla direttiva: “La proroga che consente ai balneari per i prossimi 15 anni di non dover partecipare alle gare è un provvedimento che non è sufficiente. E’ solo una soluzione temporanea che non soddisfa la categoria: noi chiediamo al Governo di Lega e 5Stelle di uscire definitivamente dalla direttiva così come hanno fatto altri Pesi europei. Inoltre la proroga non riguarda gli ambulanti e le guide turistiche: Fratelli d’Italia rimane schierato al fianco di questi lavoratori per arrivare alla soluzione che sia soddisfacente per loro”.