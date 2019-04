Boissano Spring: numeri record: oltre mille le presenze attese

Boissano. Domani, sabato 13 aprile, andrà in scena Boissano Spring. La partecipazione al meeting ha superato le più rosee aspettative degli organizzatori. Saranno oltre mille gli atleti gara: questo il risultato finale alla chiusura delle iscrizioni di ieri sera.

Un’adesione che ha dell’incredibile e che è decisamente di stimolo per gli organizzatori, in primis Atletica Arcobaleno Savona, Boissano Team, Atletica Run Finale Ligure, supportati dai Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione dell’impianto sportivo intercomunale di via Marici.

Parteciperanno all’attività promozionale prevista in mattinata ulteriori duecento giovani atleti, in rappresentanza di alcune delle realtà più significative a livello non solo locale ma interregionale.

Il volume delle presenze ha imposto una rivisitazione dell’orario con un anticipo sostanziale delle attività partendo dal lancio del martello maschile che andrà in pedana alle ore 13.

Notizia nella notizia, ha confermato la sua presenza l’ormai celeberrimo Marco Lingua, olimpionico e leader azzurro nel lancio del martello, già pronto per inseguire la misura di qualificazione per i campionati mondiali di Doha 2019.

Nelle foto: Marco Lingua a Boissano nel 2016

Il nuovo orario