Loano. Continuano, al bocciodromo di via Alba a Loano, le gare del campionato italiano di bocce per atleti con disabilità intellettivo-relazionale organizzato dalla Federazione Italiana Bocce con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e con la collaborazione della società La Bocciofila di Loano.

A sfidarsi sono un centinaio di atleti di 16 squadre provenienti da tutta Italia e suddivisi nelle categorie Promozione, Agonistica, C21 ed Élite. Sui campi del bocciodromo di via Alba si stanno affrontando Asd Ascip (Ostia Lido, Roma), Asd Arcobaleno (Gonnesa, Carbonia Iglesias), San Cristoforo (Fano, Pesaro e Urbino), Polisportiva Girasole (Carbonia, Carbonia Iglesias), Polisportiva Dimensione Volontariato (Roseto degli Abruzzi, Teramo), Aispod (Fano, Pesaro e Urbino), Asd Carlo Galimberti (Barlassina, Monza e Brianza), Asd Pegaso (Asti), Metaurense (Colli al Metauro, Pesaro e Urbino), AcquaMarina Team Trieste (Trieste), Carugate (Carugate, Milano), Asd Anthropos (Civitanova Marche, Macerata), Asd Giuliano Schultz (Medea, Gorizia), Pisa Onlus (Pisa), Ab Genovese (Genova), Apd Vharese (Varese).

Foto 3 di 6











Nella giornata di oggi, sabato 6 aprile, si sono disputate le gare eliminatorie del singolo. Per la categoria Promozione si giocheranno la finale Massimo Gentili, Luca Garbuglia, Erika Carlini, Marco Gallizia, Erminio La Rocca, Giorgio Morbessi, Mirko Montanari e Marco Di Domenicantonio.

Per la categoria Agonistica sono in finale e si giocheranno il primo posto Antonio Amasio di Polisportiva Girasole e Antonelli Terzini di Asd Giuliano Schultz; per il terzo posto si affronteranno Patrizia Podreska di AcquaMarina Team Trieste e Gianluca Mazzolli di San Cristoforo.

Per la categoria C21 sono in finale per il primo posto Lorenzo Bronzini di San Cristoforo e Manuel De Marchi di Aispod; si giocano il terzo posto Fabio Cattaneo e Paolo Cocco di Polisportiva Arcobaleno.

Per la categoria Élite si giocano il primo posto Davide Follesa di Asd Arcobaleno e Max Magnarelli di Asd Anthropos; per il terzo posto giocano Alessio Melis di Polisportiva Girasole e Antonio Tenconi di Apd Vharese.

Oggi si sono disputate anche le finali di coppia. Nella categoria Promozione, in cima al podio ci sono Daniele Saponaro e Luigi Salvia di Ab Genovese; sul secondo gradino ci sono Mirko Montanari e Adelpino Moretti di Metaurense; al terzo posto Marco Di Domenicantonio e Mauro Rainero di Asd Pegaso; al quarto posto Roberto Lolla e Edoardo Vasino di Ab Genovese.

La finale di coppia della categoria Agonistica è stata vinta da Federico Demonti e Antonello Serra di Polisportiva Girasole; al secondo posto Antonello Terzini e Mauro Caminotto di Asd Giuliano Schultz; al terzo posto Emanuela Napoli e Stefania Capece di Apd Vharese; al quarto posto Antonio Amasio e Renato Amasio di Polisportiva Girasole.

Per la categoria C21 la finale di coppia è stata vinta da Lorenzo Bronzini e Jacopo Primavera di San Cristoforo; al secondo posto Paolo Cocco e Annarita Melis di Polisportiva Arcobaleno; al terzo posto Manuel De Marchi e Manuel Annibali di Aispod.

Per la categoria Élite la finale di coppia è stata vinta da Massimiliano Magnarelli e Pietro Ricci di Asd Anthropos; al secondo posto Fabio Tenconi e Antonio Tenconi di Apd Vharese; al terzo posto Davide Follesa e Andrea Porcu di Asd Arcobaleno; al quarto posto Marcello Matta e Alessio Melis di Polisportiva Girasole.

Il programma della manifestazione prevede per domani, domenica 7 aprile, la disputa delle semifinali e delle finali di singolo (dalle 9 alle 11,30 circa) a cui seguiranno le premiazioni dei vincitori.