Bilancio Partecipativo Albenga, vince il progetto di “restyling della Cappelletta in via al Cimitero”

Albenga. Ieri sera (11 aprile 2019), all’auditorium San Carlo di Albenga, nell’ambito dell’ultimo incontro pubblico sul tema, è stato annunciato il progetto vincitore del Bilancio partecipativo 2019.

Ad annunciarlo è stato l’assessore Paola Allaria. A trionfare, con largo consenso dei cittadini chiamati a scegliere tra 6 opere in lizza, il progetto di “restyling della Cappelletta in via al Cimitero” che ha ottenuto ben 764 preferenze.

Queste le altre 5 opere: realizzazione di una casetta dell’acqua e del latte a Bastia d’Albenga; aggiornamento software biblioteca civica Albenga; posizionamento di cestini per la raccolta differenziata; ripristino del percorso “Ci vado ad occhi chiusi”; installazione di nuove panchine e fontanelle sul territorio cittadino.

Il bilancio partecipativo, giunto ad Albenga alla sua terza edizione, è uno strumento che “consente ai cittadini di proporre e, successivamente scegliere, un’opera pubblica da realizzare in città, entra nel vivo”.