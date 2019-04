Spotorno. Sabato 30 marzo si è svolto presso il Palabeach Village di Spotorno il 1° torneo Fit di beach tennis, sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis, organizzato dal Tennis Club di Vado Ligure in collaborazione con il gruppo Beach Tennis Savona.

In realtà si trattava di due tornei, uno denominato A+B ovvero con limitazioni di categoria per le coppie partecipanti, ed uno Open ovvero con atleti di qualsiasi categoria. Entrambi i tornei hanno visto la partecipazione di dieci coppie, provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia.

Foto 3 di 6











Il primo ad essere disputato è stato il torneo A+B con una fase unica costituita da un tabellone ad eliminazione diretta. Dopo aver giocato due incontri preliminari necessari per poter allineare il tabellone ai quarti di finale, le coppie si sono affrontate sui quattro campi in sabbia a disposizione con incontri ai nove giochi con tie-break in caso di punteggio ad 8 giochi pari.

A raggiungere la finale sono state la coppia composte da Davide Chicarella e Alberto Visconti, che avranno hanno avuto la meglio in semifinale su una coppia che giocava per la prima volta insieme composta da Alfonso De Ritis e l’atleta di casa del TC Vado Marco Arbarello, e il duo lombardo Luca Pierini e Gabry Del Baglivo. Ad aggiudicarsi la finale per 9 giochi a 4 sui rivali piemontesi sono stati Pierini e Del Baglivo.

Il secondo torneo, quello Open, si è disputato dividendo le dieci coppie in tre gironi, al termine dei quali si sono qualificate le coppie necessarie per creare il tabellone ad eliminazione diretta.

A raggiungere la fase finale e ad aggiudicarsi anche questo torneo è stata la coppia Pierini-Del Baglivo, che hanno avuto ancora una volta la meglio su Chicarella, in coppia per l’occasione con Enrico Marego. Ottimo risultati per la coppia del TC Vado formata da Maurizio Arrigo e Massimiliano Beltramea che ha conquistato un ottimo piazzamento in semifinale.