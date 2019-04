Beach tennis, al via venerdì lo Spotorno Indoor

Spotorno. Mancano pochi giorni alla partenza del Beach Tennis Tour Liguria, un progetto nato con l’idea di organizzare dei tornei amatoriali e tornei internazionali nella regione per unire le forze e dare ai giocatori un palcoscenico dove praticare questa discipline anche in Liguria.

Il promo evento, lo Spotorno Indoor 2019, partirà venerdì 12 aprile alle ore 10 con un torneo amatoriale e proseguirà nel pomeriggio con la possibilità di allenarsi con il maestro di Ravenna Matteo Marighella, campione del mondo nel 2013 (doppio misto) e 2015 (doppio maschile), campione europeo nel 2010 e 2015, campione italiano nel 2005, 2010 e 2016. Il luogo di gioco è il Palabeach Village a Spotorno dove si trovano quattro campi con sabbia finissima.

L’evento proseguirà sabato 13 aprile alle ore 9 con i primi turni del torneo ITF (Federazione Internazionale di Tennis) con montepremi di 3.000 dollari sia nel doppio maschile che nel doppio femminile e terminerà domenica 14 aprile con le finali, previste per le ore 13,30 (femminile) e ore 15 (maschile) e la premiazione a seguire.

Gli organizzatori del BeachClub2010, fondato in Germania nel 2010 con l’obiettivo di promuovere il beach tennis, hanno più di cento giocatori iscritti e si aspettano delle partite di alto livello. Oltre alla coppia favorita composta da Matteo Marighella (numero 24 nel ranking mondiale ITF) ed Andrea Stuto (ITF 20) ci saranno tra l teste di serie anche i connazionali Luca Brasini (ITA 54) e Filippo Buccioli (ITF 44) e la coppia Teo Casadei (ITF 56) e Francesco Pesaresi (ITF 80).

La partecipazione della coppia Francois Thibaud (Francia, ITF 114) e Manuel Ringlstetter (Germania, ITF 37) porta in Liguria un tocco di internazionalità. Saranno presenti al Palabeach Village di Spotorno anche gli storici giocatori di questo sport Maurizio Di Cori ed Andrea Penza, così come atleti dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Toscana, dal Lazio e ovviamente dall’Emilia Romagna, dove questo sport è nato e cresce in continuazione dall’inizio di questo millennio.

Nel tabellone femminile ci saranno tra le favorite la coppia composta da Giulia Curzi (ITF 45) e Greta Giusti (ITF 24) e quella formata da Elisa Cappelli (ITF 34) ed Elisabetta Luoni (ITF 67). Ci saranno presenti anche giocatrici dalla Germania, dalla Svizzera e da San Marino.

Il Beach Tennis Tour Liguria 2019 si svolgerà col patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Spotorno e la Città di Finale Ligure. I club allegati a questo progetto nel primo anno sono il TC Vado ed il TC Finale Ligure. In collaborazione ci sarà anche il gruppo del Savona Beach Tennis.

La seconda tappa sarà organizzata al Bagni Boncardo di Finale Ligure dal 4 al 6 ottobre.