Basket Ceriale: tempo di playoff per le formazioni giovanili

Ceriale. Si è conclusa la stagione regolare per le formazioni giovanili del Basket Ceriale che, vista l’ottima annata, si preparano ai playoff.

Nel campionato Under 16 i cerialesi hanno dominato il loro girone vincendo tutte le partite, ma ai playoff sono consapevoli che non sarà facile, come dichiara coach Pietro Romano: “Anche Tigullio e Spezia hanno vinto i loro rispettivi gironi senza subire sconfitte; sappiamo inoltre che le principali avversarie si sono rinforzate negli ultimi mesi e questo deve stimolare i ragazzi ad allenarsi ancora più duramente per difendere il titolo da campioni regionali uscenti”.

La vera sorpresa arriva dall’Under 18 dove, con una squadra interamente sottoleva e per la gran parte addirittura di due anni rispetto alle avversarie, Ceriale, partita ad inizio stagione con l’obiettivo di fare esperienza, si ritrova a fine stagione seconda in classifica nel proprio girone e quindi qualificata per i playoff. A fare il punto della situazione è coach Domenico Giordano: “Siamo sicuramente soddisfatti di essere tra le prime otto squadre del campionato Under 18 Silver, ma soprattutto siamo contenti per i miglioramenti evidenziati durante l’anno da parte dei ragazzi“.

Sabato si è giocata l’ultima partita di campionato ad Imperia, in quello che di fatto era un vero e proprio spareggio per il secondo posto nel girone che avrebbe quindi garantito ai biancoverdi cerialesi il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff; dopo una partita molto intensa e giocata punto a punto è stata proprio Ceriale ad uscire vittoriosa dopo un tempo supplementare, riuscendo ad attaccare in maniera proficua le difese a zona proposte dalla squadra avversaria. Nuovamente coach Romano commenta la partita di sabato: “Non è per niente facile per dei ragazzi più piccoli di uno o due anni attaccare difese tattiche, per lo più se protratte per quasi la totalità della partita, ma i ragazzi lo hanno fatto bene e soprattutto con una mentalità che lascia ben sperare“.

La prima squadra ha invece ancora una gara di stagione regolare da giocare, domenica a Ceriale contro Varazze alle ore 18, partita in cui c’è da difendere il terzo posto nel girone di Promozione, ma probabilmente poco altro. Nonostante fosse il primo anno e ci siano stati molteplici defezioni ed innesti a stagione in corso, la squadra ha saputo mostrare cose buone e un gioco via via sempre migliore, ma Imperia e Fortitudo Savona sono certezze del campionato di categoria da anni e ad ora irraggiungibili, sia come coesione in campo che per mentalità.

L’ultima partita che avrebbe potuto ancora far sperare ad un posto playoff era la trasferta impossibile di Savona contro i primi della classe: i cerialesi hanno subito l’inizio forte degli avversari che si sono portati velocemente in doppia cifra di vantaggio sbagliando pochissimo. Nel secondo e terzo quarto i tentativi di rimonta di Ceriale si sono infranti su alcuni facili canestri sbagliati che avrebbero potuto portare lo svantaggio sotto i 10 punti e su un metro arbitrale che ha scontentato gli ospiti, con 32 falli fischiati a fine partita contro i cerialesi in relazione ai 14 contro i padroni di casa, che hanno poi aumentato il vantaggio meritatamente fino alla fine della gara.

La non partecipazione ai playoff non deve essere vista come una sconfitta: aver riportato una prima squadra a Ceriale dopo una decina d’anni è comunque motivo di orgoglio e l’intenzione è di poter ripetere l’esperienza anche negli anni a venire.

In ultimo, un’occhiata ai gruppi più piccoli: i ragazzi del 2005/2006 in prestito ad Alassio stanno partecipando insieme al gruppo alassino al campionato élite, il massimo livello regionale, e si sono appena qualificati per la semifinale entrando quindi tra le prime quattro squadre della regione, meritandosi i complimenti.

Il gruppo 2006 regionale, in collaborazione con Albenga, ha ottenuto sabato la qualificazione ai playoff del proprio campionato battendo in serie Imperia e Pietra Ligure in due partite non semplici: complimenti allo staff e ad un gruppo di ragazzi molto interessante, come dimostrano la grande partecipazione degli atleti alla rappresentativa provinciale, allenata quest’anno da coach Porro, anch’egli di scuola cerialese.

Il gruppo 2007, o meglio i gruppi 2007, visto che alla luce del gran numero di iscritti si è deciso di partecipare al campionato provinciale con due squadre distinte, sta navigando con entrambe le formazioni nelle prime posizioni della classifica; in questo modo l’obiettivo dichiarato ad inizio anno non è stato più il risultato finale, ma la possibilità di crescita fornita a tutti i ragazzi del gruppo, dando la possibilità di giocare a chi è alle prime armi e mettendo in condizione di prendersi maggiori responsabilità ai ragazzi con più esperienza. Sicuramente una scelta che ha permesso di far crescere notevolmente i ragazzi impegnati in vista dell’approdo al basket giovanile del prossimo anno.