Basket Cairo, gli Under 14 terminano la stagione regolare con una vittoria

Cairo Montenotte. Coronano con una nuova vittoria la fine della stagione regolare gli Under 14 del Basket Cairo. A soccombere sul parquet di casa è la compagine di Cogoleto.

Anche se sulla carta il match conta assai poco, per il coach cairese la disattenzione non è contemplata. Per la prima palla a due scendono in campo Diana, Servetto, Di Roberto, Pirotti e Rolando. La gara parte un po’ in salita per i padroni di casa, che si trovano ad inseguire, per i primi punti, i ragazzi di Cogoleto. La partita non decolla, i gialloblù sembrano assopiti, subiscono in attacco e in difesa non lottano a dovere. Coach Pedrini chiama subito time-out, ma neanche il lancio della lavagnetta fa suonare la sveglia ai suoi. Per tutta la metà gara il punteggio è quasi in parità, Cairo non riesce a reagire, sono le urla di sprone da parte di Di Roberto che fanno sentire i padroni di casa presenti alla gara. Al riposo lungo siamo sul 23 a 22 per i valligiani.

Quello che succederà nel terzo quarto sarà quello che aiuterà i ragazzi del Basket Cairo a chiudere la regular season solo con una sconfitta. Dopo metà gara passata a studiare come attaccare la brutta difesa a zona schierata da Cogoleto, finalmente i padroni di casa capiscono che l’unica chiave di lettura giusta è alzare l’aggressività nella propria metà campo difensiva, per velocizzare il proprio gioco e lanciare in contropiede uno scatenato Pirotti.

Il pesante parziale del terzo quarto è a favore dei padroni di casa per 19 a 6; 48 a 28 a referto. L’ultimo tempo passa con un’aria di tranquillità, e rotazioni possono avere giro, ma i cairesi non abbassano mai la guardia e la grinta. La gara termina per 60 a 41 a favore dei galloblù, che, confermando l’ormai primo posto in classifica in casa di Sanremo la scorsa giornata, attendono di conoscere i prossimi avversari per la prima parte di playoff.

Menzione d’onore all’efficacissima difesa di Nicola Coratella, asfissiante sul play avversario, positivo lavoro in regia da parte di Diana e prestanza fisica da parte di Rolando, ottimo impegno di Pirotti e Di Roberto sotto canestro. Ancora pochi giorni per recuperare i contusi, poi testa e cuore sulle prossime gare.

Ecco gli atleti scesi in campo per il Basket Cairo: Coratella, Diana 8, Servetto, Di Roberto 21, Pirotti 25, Butera, Bagnasco, Giordano, Marenco, Rolando 6.