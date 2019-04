Baseball, Under 15: pareggio tra Sanremo e Cairese

Cairo Montenotte. Ricomincia il campionato nazionale Under 15 e la prima giornata mette di fronte Sanremo e Cairese, partita in trasferta utile per testare fin da subito la salute della squadra biancorossa.

Si comincia con Castagneto in pedana e Davide Torterolo dietro al piatto, Bussetti in prima base, Garra in seconda, Andrea Torterolo in terza, Franchelli in interbase e all’esterno Buschiazzo, De Bon e Poddine.

I biancorossi si dimostrano subito aggressivi nel box di battuta, De Bon prima colpisce duro poi ruba la seconda base ed è spinto a casa da Franchelli; sfruttando qualche indecisione della difesa avversaria segnano anche Franchelli e Davide Torterolo.

La reazione dei matuziani però non si fa attendere e riescono a cambiare l’inerzia della partita portandosi sul 5 a 3, inoltre sfortunatamente su un arrivo a casa base Davide Torterolo si procura una distorsione alla caviglia che lo ferma per l’intera giornata.

Le mazze cairesi perdono efficacia e la partita si chiude sul punteggio di 7 a 3 per Sanremo.

In gara due si respira un clima diverso. La sconfitta subita brucia e i valbormidesi lasciano intravedere un approccio più aggressivo ma si deve attendere fino al terzo inning per vedere capitalizzare la prestazione. Apre Franchelli con una battuta da tre basi lungo la linea di terza e sul lancio successivo è Andrea Torterolo a sparare un doppio. Il vento della riscossa gonfia le vele e frutta sei punti, alimentati dalle valide di Buschiazzo, Bussetti e De Bon.

In difesa ci pensa Bussetti a spegnere la mazze rivierasche conducendo la partita fino al 7 a 2 finale.

Un pareggio giusto che che rende onore alle due compagini che hanno dato vita a due partite entusiasmanti.

Domenica 14 aprile, ancora in trasferta, gli Under 15 valbormidesi andranno a far visita al Settimo Torinese. Gli altri impegni del weekend vedono la squadra di Serie C che esordirà sul diamante di Torino contro i Desperados, mentre l’Under 12 avrà un turno di riposo.

Nella foto sopra: le due formazioni al saluto

Bussetti sul monte