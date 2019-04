Baseball - Una domenica piena per le Aquile!!

Il “batti e corri” della Riviera Aquila Baseball Softball, settore della Polisportiva del Finale, fa il pieno con tutti i suoi atleti, impegnati su più fronti!!!

Si comincia con le piccole “Furie Azzurre”, gli Under 12 che dopo ben due ore di gioco (precedute da un’ora di amichevole) piegano una mai doma Cairese nel terreno di casa!!

Foto 3 di 5









I valbormidesi cominciano subito con un vantaggio di quattro a zero, consolidato da un fuoricampo di Giuria, mentre gli azzurri resistono a fatica, con Matteo Mascarino e Francesco Solimini in battuta, andati sistematicamente a punto.

La svolta al terzo inning, quando l’esordiente Felipe Martinez, esterno centro e l’ormai veterano interbase Tommy Punturieri compiono prese al volo fenomenali, bloccando sul nascere l’offensiva dei “rossi”.

Il momento è lo stesso difficile, il sempre solido Mascarino chiude i suoi lanci e sale quindi in pedana Emanuele Marchi, già a suo agio durante il riscaldamento, che inizia una partita praticamente perfetta, annullando l’iniziativa degli avversari. Solimini dietro il piatto prende tutto, anche il lusso di eliminare un avversario in rubata. È pareggio, 10 a 10, la tensione nel dug-out azzurro è palpabile, specie quando la pur bella battuta di Edoardo Lovisolo finisce in bocca del prima base. Ma poi ci pensano i soliti Matteo Giusto e un velocissimo Leonardo Bremi a rendere con punti pesanti la pariglia agli avversari. Poi, è la volta di un piccolissimo Sebastian Sotgiu e di un veloce Francesco De Marco a costruire punti, passando di base in base, fino alla battuta esplosiva di Leonardo Orecchioni, che dopo un facile doppio viene incautamente spinto in terza base dal coach, dove viene punito con un’eliminazione per toccata. Marchi peró chiude perentorio l’inning finale, lasciando a zero gli avversari.

In contemporanea, sul campo di Mondovì, il Sanremo Under 15 dove giocano i nostri Manuel Pescarolo, Alessandro Arzani e Amad Hossain, si sbarazza facilmente degli avversari, in entrambe le partite del doppio incontro, grazie anche alla prestazione del partente Pescarolo, che elimina al piatto molti avversari.

Nel contempo, sul campo da Softball di Cairo, lo Star Cairo Serie B femminile si impone 10 a 3 sul Castellamonte, vincendo per manifesta grazie all’ultimo punto colto dopo una veloce rubata in base di Marianna Battaglieri. Un successo che nell’incontro seguente non viene purtroppo replicato, perché la formazione cairese perde per 16 a 6.

Intanto, sul campo maggiore di baseball, sempre a Cairo Montenotte, il Sanremo Serie C, dove giocano i nostri Lorenzo Battaglieri, Lorenzo Arzani e Andrea Sandrone, riesce a imporsi, dopo una partita tirata di ben tre ore e mezza, sulla forte formazione locale, per il punteggio di 9 a 7, complice un terzo inning dove i rivieraschi, a basi piene, fanno ben cinque punti.

“Una fantastica domenica per i nostri colori” gongola Luca Battaglieri, presidente del sodalizio rivierasco, “siamo riusciti a mettere in campo tutti i nostri giocatori disponibili, cogliendo ovunque risultati positivi. Viene premiato il gran lavoro svolto al Campo Viola dal nostro staff di allenatori, con il nostro cubano Yariel Valdés Martìn e il sempre presente direttore sportivo Luciano Pescarolo. Sono soddisfatto del felice inserimento dei giovanissimi Edoardo Lovisolo, Felipe Martinez e dei piccolissimi Sebastian Sotgiu e Francesco De Marco, i nostri “debuttanti di lusso”.

Continuano intanto gli allenamenti al Viola, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, sempre dalle ore 16.00.