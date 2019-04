Autostrada dei Fiori, Luciano Pasquale nominato presidente

Savona. E’ Luciano Pasquale il nuovo presidente di Autostrada dei Fiori. La nomina è arrivata questo pomeriggio, durante l’assemblea tenutasi ad Imperia per il rinnovo del Cda. Pasquale subentra al notaio imperiese Franco Amedeo.

Autostrada dei Fiori è controllata dal Gruppo Gavio attraverso la Sias, Società Iniziative Autostrade e Servizi, ed quotata in Borsa. Il consiglio di amministrazione è composto da 15 membri: di questi, sei sono indicati dagli enti pubblici azionisti. Secondo lo statuto, la scelta del presidente cade su uno di questi consiglieri.

Gli enti pubblici detengono una quota minoritaria: l’azionista di maggioranza, infatti detiene il 71 per ceneto delle quote, mentre la restante parte, il 20,6 per cento, è in capo a Banca Carige ed il 4,9 per cento è detenuto dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Il nuovo Cda resterà in carica un anno. Oltre a Pasquale, già vicepresidente di Autofiori e presidente della Camera di Commercio, ne fanno parte i savonesi Rino Canavese e Vincenzo Bertino.