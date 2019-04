Autista positivo all’alcol test, Ardenti (Lega): “Controlli ferrei in tutta la Liguria”

Savona. E’ diventata oggetto di un’interrogazione al presidente della Regione Liguria a firma del vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria Paolo Ardenti la vicenda del conducente di un pullman fermato dalla polizia stradale di Savona e trovato positivo all’alcol test.

Ardenti rivolge “un plauso a nostri agenti della polizia stradale che a Savona hanno impedito che 50 bimbi salissero su un autobus, il cui conducente è risultato positivo al test dell’etilometro. I gravi fatti, purtroppo avvenuti in passato impongono che siano adottate tutte le dovute cautele e, in particolare, che sia sempre verificato il possesso e la permanente validità di tutti i documenti abilitativi necessari per lo svolgimento dell’attività di conducente di autobus, che deve essere espletata con zero tasso alcolemico nel sangue. A Savona è stato possibile fare i controlli e quindi prevenzione anche grazie alla nuova circolare del ministro dell’interno Matteo Salvini, che tra le altre cose raccomanda alle autorità competenti di verificare il possesso e la permanente validità di tutti i documenti abilitativi per lo svolgimento del trasporto di persone”.

“In particolare, ogni qualvolta venga affidato all’esterno il servizio, il ministro Salvini ha raccomandato massimo rigore e di espletare puntuali accertamenti sui requisiti del personale preposto alla guida (idoneità fisica e psicoattitudinale) assumendo idonee iniziative per scongiurare il verificarsi di azioni criminose o, comunque, illecite e a rischio per i nostri figli. In tal senso, le Prefetture sono state invitate a convocare le cosiddette conferenze provinciali permanenti, allargate alle amministrazioni locali interessate”.

“Pertanto, ho depositato un’interrogazione per sapere se l’amministrazione regionale sia stata interessata dalle autorità competenti per affrontare il tema trattato dalla nuova circolare del ministro Salvini. I nostri figli vanno protetti sempre e occorre proseguire sulla strada di ferrei controlli in tutta la Liguria, senza concedere sconti a nessuno”.