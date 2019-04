La talentuosa Margherita, dell’Atletica Run Finale, settore della nostra Polisportiva, di cui vi abbiamo parlato recentemente anche nella nostra rubrica Pink Power, continua la sua crescita:

nelle sue prime gare outdoor riesce a stabilire ben due record sociali assoluti, avvicinandosi sempre di più al minimo per i Campionati Italiani di categoria “cadette” (2,90m).

In entrambe le competizioni l’atleta ha dovuto gareggiare fuori Paese, in quanto, a seguito dell’ondata di mal tempo che si è riversato sulla Liguria, la gara dell’asta prevista il 31/03 ad Albisola è stata improvvisamente annullata.

Il 30 marzo Margherita apre la sua stagione outdoor ad Orange, in Francia, prendendo parte ad un meeting provinciale. La sua gara inizia ponendo l’asticella all’altezza del suo precedente personale, ossia 2,50m. Nonostante il primo tentativo nel valicamento sia stato vano, riesce facilmente a recuperare al secondo salto. In quell’occasione, l’asticella è salita fino a 2,70m, misura che le ha permesso di realizzare il suo primo record societario assoluto.

Gli organizzatori del meeting, colpiti dal risultato della giovane, classificatasi peraltro seconda assoluta, hanno invitato Margherita e la sua allenatrice, Martina Giordano, a partecipare ad uno stage di livello internazionale, con l’astista nonché coach, Jasper De Coninck.

Il 7 Aprile Margherita prende parte ad un triathlon giovanile a Nizza (Francia): avendo la possibilità di scelta sulle specialità in cui gareggiare, la decisione ricade sul salto con l’asta, gli 80 ostacoli e sul getto del peso.

Anche in questa occasione la giovane atleta non delude le aspettative, anzi le supera: oltre a realizzare il suo personale sugli 80hs e sul getto del peso, la cadetta del Run Finale, a distanza di una settimana dalla gara precedente, alza il suo personale di ben 16 cm, stabilendo così il nuovo record sociale di 2,86m.

Attualmente Margherita e la sua allenatrice si trovano ad Orange per la partecipazione allo stage.

I migliori auguri a Margherita Accame da parte di tutta la Polisportiva!