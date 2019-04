Celle Ligure. Tradizionale ambiente sportivo-goliardico per l’edizione 2019 del Triathlon di Primavera, svoltasi con discreto successo di partecipazione a Celle Ligure presso il centro sportivo Olmo-Ferro in località Natta.

Quarantuno gli atleti in gara, tra questi i giovani Azzurra Ciarlo (classe 2014) e Riccardo Rizzo (2012) e buona rappresentanza elvetica grazie ai portacolori dell’Atletica Tenero 90 del coach Eugenio Romy e del CA Bernex-Confignon guidati da Walter Zecca.

Foto 3 di 4







In campo femminile affermazione per Michèle Garlinski, lunghista ed eptathleta di buon valore, per la felicità del Bernex-Confignon. Alle sue spalle altre due atlete svizzere, Romane Cottier e Jule Zitter.

Ritorna in pista e lo fa da vincente il portacolori del Castrate Team Marco Gerola. Il lombardo si impone peraltro con lieve margine sul titolato portacolori del Bernex Confignon Thimothè Munerthalo, più giovane di un paio d’anni e velocista tra i migliori in Europa a livello giovanile.

Nella classifica compensata ad imporsi è l’elvetico Walter Zecca (tra le altre cose presidente del comitato organizzatore del Meeting Internazionale AtleticaGeneve) sul cellese Giovanni Durante e su Michele Repossi. Podio immutato nella competizione femminile.

Prossima tappa di avvicinamento al 31° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, in scena il 18 luglio, sarà il tradizionale appuntamento di fine anno scolastico con il Meeting Arcobaleno Scuola, in calendario per martedì 4 giugno.

Di seguito i risultati.