Asta di Stelle nello Sport con Sturaro, Linetty, Praet, Okereke e Caturano

Anche questa settimana il piatto dell’asta di Stelle nello Sport, dedicata su CharityStars a sostegno delle iniziative della Gigi Ghirotti onlus con il patrocinio di Coni e Ussi, è davvero ricco. Tante opportunità per i tifosi di Genoa, Sampdoria, Spezia Calcio e Virtus Entella.

In casa Genoa, è il momento di Stefano Sturaro grazie al pesantissimo gol segnato alla sua ex Juventus una manciata di minuti dopo il suo ingresso in campo. Per il sanremese classe 1993 nuovo abbraccio con la storia rossoblù dopo aver militato tra il 2008 e il 2012 nelle giovanili e tra il 2013 e il 2015 in prima squadra. In palio anche 2 Genoa Experience per Genoa-Torino in programma sabato 20 aprile alle 15.

In campo per la Ghirotti onlus anche due colonne del centrocampo della Sampdoria: Karol Linetty e Dennis Praet. Linetty è alla Sampdoria dall’estate 2016: a segno 7 volte in due campionati e mezzo, l’ultima poco più di due settimane fa in occasione della roboante vittoria maturata in casa del Sassuolo. Anch’egli in blucerchiato da quasi 3 anni, anch’egli capace di trovare il gol contro i neroverdi: Praet gode anche dei recentissimi complimenti formulati dal Ct del Belgio Roberto Martinez.

Pesano, per lo Spezia, gli 8 gol segnati in 24 partite dall’attaccante nigeriano David Okereke così come altamente prezioso, per la causa Virtus Entella, risulta esser il contributo della punta Salvatore Caturano.

Il ricavato dell’asta di Stelle nello Sport, patrocinata da Coni e Ussi, sarà devoluto all’Associazione Gigi Ghirotti Onlus per la terapia del dolore con assistenza ai malati terminali in Hospice e a domicilio.

