Arrampicata sportiva: Elisa Lauretano e Agostino Bearzi convocati in Nazionale

Carcare. Due atleti di Carcare vestiranno la maglia azzurra nei prossimi appuntamenti della Coppa Europa giovanile di arrampicata sportiva.

Per il secondo anno la maglia della Nazionale sarà portata da Elisa Lauretano tra le Under 20, mentre Agostino Bearzi farà il suo esordio nella categoria Under 16.

Grande soddisfazione per la società valbormidese Vertikarcare, allenata da Davide Abrile che ha seguito i ragazzi nel raduno di Trento sabato 13 e domenica 14 aprile, dove hanno ricevuto la divisa azzurra.

La specialità in cui saranno impegnati sarà il boulder, nella quale la scorsa stagione Elisa ha conquistato una finale in Olanda arrivando nona.

Altri tre atleti liguri erano presenti a Trento: Viola Battistella (Blu Verticale Muzzerone), Camilla Moroni e Pietro Biagini (Kadoincatena Genova).