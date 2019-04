Area di crisi complessa, il Pd di Cairo: “Troppa burocrazia e lungaggini, gli investitori potrebbero fuggire”

Cairo Montenotte. “La troppa burocrazia e i continui ritardi di un iter troppo lungo potrebbe scoraggiare l’arrivo degli investitori sul territorio dei 21 Comuni tra cui la Valbormida. C’è molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori”. Lo sostengono gli esponenti del Pd di Cairo Montenotte intervenendo a proposito del bando di area di crisi industriale complessa.

“Questa mattina si è tenuto un incontro in prefettura per tentare di smuovere la situazione. È ora che il governo si impegni con tempistiche sicure e concrete. La Valbormida deve ripartire e per ripartire sono necessari nuovi posti di lavoro”.

“Per una volta si lasci da parte la burocrazia e le troppe lungaggini e si agisca al fine di facilitare gli insediamenti imprenditoriali sul nostro territorio. Con il lavoro si mangia, con la burocrazia si muore”.