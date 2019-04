Savona. Weekend Arcobaleno decisamente movimentato ed impegnativo.

Da Milano arriva notizia di un’ottima gara sui 1500 di Aurora Bado. Altra “spallata” al record provinciale Allieve e riscontro cronometrico significativo: 4’41″48.

Ad Asti, impegnata in una due giorni sicuramente intensa, Anabel Vitale. L’allieva di Samuele De Varti e Carlo Galiano si è ben distinta nella gara di eptathlon (sette diverse discipline) che raggruppava le migliori specialiste piemontesi e liguri, piazzandosi al secondo posto e soprattutto realizzando il nuovo primato provinciale con il punteggio di 4.435 punti ed alcuni nuovi primati personali tra cui spiccano il 15″03 realizzato sui 100 ostacoli e l’1,47 nel salto in alto.

Campionati universitari, fase regionale a Savona. Ritorna in gara sui “suoi” 100 piani Luca Biancardi. Lo sprinter savonese si conferma in crescita e chiude la prova in 10″90 piazzandosi in quinta posizione assoluta in una prova dagli elevati contenuti tecnici. Alle sue spalle si intravede l’allievo Mirko Morando, al personale in 11″69.

Sui 400 Paolo Giacobbe chiude in 51″62. Buon quarto posto e primato stagionale nel lungo per Francesco Girardi, che atterra a metri 6,60.

Nei 100 femminili Marella Toblini realizza un ottimo 12″71, anche se con un refolo di vento superiore alla norma. Al personale anche Aurora Abbondanza (12″93), Anna Auxilia (13″04) ed Anna Raggio (13″09).

Sui 400 donne segnaliamo il crono di Aurora Abbondanza (1’03″08) e della giovane Elisa Sacco (1’03″15).

Ottime notizie dalla pedana del lungo: la pavese Valeria Paglione ritorna su misure significative e si piazza al secondo posto con un salto valido a 5,70. Terza piazza per Martina Armenia che realizza 5,30.

Nelle gare extra del campionato giovanile regionale di staffette in evidenza le formazioni Arcobaleno categoria Allievi.

Nella 4×100 si impongono Andrea Zanellati, Andrea Lavagna, Thomas Marello e Mirko Morando correndo in 46″51.

Nella 4×400 vittoria per il quartetto composto da Andrea Lavagna, Leonardo Musso, Nicolò Saettone e Mirko Morando con il crono di 3’39″32.