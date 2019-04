Savona. Si è svolto il 14 aprile 2019 il consueto meeting arcieristico savonese, Arcieri in fortezza. Eccellenti le prestazioni degli Arcieri granatiere, che hanno conquistato numerose vittorie e piazzamenti da podio nelle diverse categorie.

Nella gara di arco nudo riservata ai giovanissimi, prima piazza a Dante Remorato e seconda a Lorenzo Merlano, staccato di due punti. Tra i ragazzi primo posto per Daniele Fiorito, che ha sconfitto Matteo Pastorino e Alessandro Pillai. Tra le ragazze, poi, un poker granatiere: prima piazza per Francesca Abbo, davanti a Giulia Zanardini, Asya Schinca e Dea Dauti.

Ottime le prestazioni anche nell’arco olimpico. Tra le ragazze Beatrice Tarantini ha conquistato la vittoria, mentre nella categoria ragazza Matteo Vassallo si è posizionato al secondo posto.

Nella categoria juniores, nell’arco nudo podio tutto Granatiere: Arianna Salerno, Sara De Martino ed Eleonora Balcon hanno monopolizzato la gara. Per la categoria long bow, poi, vittoria per Nimoe Resta.

Vittoria anche tra le seniores, con Marina Atzeni che ha preceduto le colleghe di compagnia Eleonora Poggio e Chiara Pareto.

Tra i seniores arco nudo primo posto per il campione italiano a squadre Samuelere Riberto, che è salito sul podio con l’imperiese Mirko Zunino e con il genovese Francesco Dominici. Tra i granatiere quinta piazza per Tiziano Marconcini, sesta per Alessandro Giacchino e settima per Luca Bressanin.

Nel long bow, sempre tra i seniores, vittoria per Nicola Galati, anche lui degli Arcieri Granatiere, che ha saputo metteresi alle spalle Luciano Bucceri e il compagno di squadra Giorgio Resta.