Arcieri del Finale: Campionato Italiano di Bowhunter a Le Manie

Lo scorso Giovedì 4 aprile si è svolta, nella sala consiliare del Comune di Finale Ligure la presentazione del Campionato Italiano Bowhunter in programma a Finale Ligure dal 12 al 14 aprile, organizzato dagli Arcieri del Finale, settore della nostra Polisportiva del Finale A.S.D..

Erano presenti all’incontro il Presidente Nazionale Massimo Pancani, il Presidente del Comitato Regionale Arcieri e il Presidente dell’Associazione Arcieri del Finale Claudio Pastorino, Angelo Trotta, coordinatore dell’evento, e l’Assessore al Turismo, allo Sport e alla Cultura Claudio Casanova.

Ad introdurre l’evento è stato l’assessore Claudio Casanova che si è detto “Onorato di ospitare sul nostro territorio un evento di così grande valenza sportiva ma anche turistica”.

Il Presidente Nazionale Massimo Pancani ha invece dichiarato: “Per la seconda volta torniamo a Finale e anche quest’anno faremo numeri da tutto esaurito, con oltre 500 partecipanti iscritti”, ringraziando poi il Comune di Finale Ligure per l’ospitalità.

A seguire, il coordinatore dell’evento Angelo Trotta ha illustrato le dinamiche dell’evento: “Le cerimonie di apertura e chiusura si terranno ai Chiostri di Santa Caterina, degna cornice di una passione e di una tradizione, quella degli arcieri, che a Finale risale ai tempi del Marchesato”. Trotta ha ringraziato inoltre le associazioni sportive dedite alla MTB per le consulenze prestate nella scelta dei sentieri e per la gestione della sicurezza, al fine di evitare incidenti tra arcieri e bikers: “Grazie per l’aiuto alla Polisportiva del Finale, di cui gli arcieri fanno parte, grazie all’assessore Casanova e all’Ufficio turismo per l’ottima collaborazione”.

Gli organizzatori hanno sottolineato la valenza ambientale dell’evento: non si uccidono animali ma sagome appositamente realizzate, non si usano armi che producono bossoli o usano polvere da sparo, tutto si basa sull’equilibrio tra uomo e ambiente.

Pancani ha ricordato che nell’organizzazione di questi eventi, che richiede parecchi mesi di lavoro, l’attenzione alla sicurezza è sempre al primo posto.

Il presidente regionale si dice “orgoglioso di veder giungere alla sua seconda edizione finalese un campionato nazionale che fa sempre grandi numeri, con la presenza di atleti di fama internazionale e dall’eccellente curriculum di vittorie”.

Tutti i presenti hanno infine concluso ricordando che l’Italia rappresenta una eccellenza internazionale nell’organizzazione di questo tipo di eventi.

Il programma dell’evento è il seguente:

venerdì 12 aprile – Giornata di apertura e di iscrizioni:

– Ore 9,00 – 18,00 Conferma iscrizioni e controllo materiali presso Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo e apertura Practice Range in Località Le Manie.

– Ore 19,00 Cerimonia di apertura presso location Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo.

Sabato 13 aprile:

– Ore 7,30 – 9,00 Apertura Practice Range in Località Le Manie;

– Ore 9.30 Inizio competizione (Prima gara a 2 freccie)

– Ore 18,00 circa Esposizione classifiche ufficiali presso location Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo;

– Ore 21 Intrattenimento.

Domenica 14 aprile:

– Ore 7,30 – 9,00 Apertura Practice Range in Località Le Manie;

– Ore 9.30 Inizio competizione (seconda gara a 1 freccia);

– Ore 18,00 circa Esposizione classifiche ufficiali presso location Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo;

– Ore 20 Premiazioni e Cerimonia di Chiusura presso location Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, a seguire serata di musica Jazz in collaborazione con il bistrot sociale “Nounomeno”.

Il programma della gara potrà subire delle variazioni in funzioni delle condizioni climatiche o comunque di forza maggiore.