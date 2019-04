Aquiloni ad Andora, Vado in Trial e “CorriAmo la Fionda” ad Albenga: esaltante domenica di eventi in provincia

Provincia. “Non v’è sabato senza sole, non v’è donna senza amore, né domenica senza sapore”. Un antico proverbio toscano ispira il nostro consueto “inventario” degli eventi della domenica, che in questa primo giorno festivo di aprile saranno veramente tanti ma soprattutto diversificatissimi, come possiamo anche notare scorrendo la seguitissima agenda IVG Eventi.

In cima alla lista non possiamo che mettere due grandi manifestazioni. La prima è la decima edizione di “E-Vento”, il simpaticissimo festival dei coloratissimi e fantasiosissimi aquiloni che animerà le spiagge di Andora, a cui quest’anno si lega anche la strabiliante esibizione degli acrobati e dei giocolieri del Circo del Volo. Più roboante e spettacolare, invece, “Vado in Trial”, vera e propria festa di piazza che porterà a Vado Ligure i migliori “showman” delle due ruote.

Anche Albenga è una delle località da segnare “in rosso”: nella Città delle Torri, infatti, sono attese oltre 2mila persone per “CorriAmo la Fionda”, che chiude il programma delle iniziative legate all’omonimo premio, vinto quest’anno da don Luigi Ciotti. Più “mangereccia” sarà invece la nuova edizione di “Ulivagando”, tradizionale appuntamento con le olive e l’olio a Quiliano, che promuove i prodotti della nostra tradizione.

Tra le priorità anche Savona, “rampa di lancio” per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna a cura del Gruppo Astrofili: tanto tempo è trascorso infatti da quando un rappresentante del genere umano ha varcato i confini della Terra per mettere letteralmente piede sulla “terra” del “pianeta d’argento”.

Sabato 6 e domenica 7 aprile sulle spiagge di Andora prenderà vita la decima edizione di “E-Vento” – Festival degli Aquiloni: assisteremo alle straordinarie esibizioni dei club di aquilonisti che arriveranno da tutta Italia e anche dall’estero per colorare le spiagge e il cielo con aquiloni giganti, acrobatici e artistici.

Ma a volteggiare nel cielo non saranno solo i colorati e multiformi aquiloni, bensì anche acrobati e giocolieri. Domenica 7 aprile alle 17 va in scena l’attesissimo Circo del Volo con protagonisti Mister David & The Family Dem, che propongono un circo popolare e sorprendente che esce dagli schermi per offrire brivido, magia e comicità, tra tradizione e innovazione.

Lo spettacolo ripercorre la storia del circo attraverso un susseguirsi di numeri di alto livello tecnico conditi da una comicità innovativa e coinvolgente. Non si tratta di un circo tradizionale: è semplicemente uno spettacolo comico, emozionante, circense, entusiasmante, che non ha bisogno di essere catalogato. Fuori dagli schemi comuni, ma allo stesso tempo adatto a tutti, adulti, bambini, giovani, alternativi e tradizionalisti. Popolare, familiare, spettacolare e sorprendente, ma che utilizza un linguaggio moderno con i ritmi veloci della contemporaneità.

Onirico perché realizza il sogno di ogni bambino: uno stile di vita libero, sognante quasi corsaro, ma che al di là dell’apparenza eccentrica ha fatto di disciplina, tecnica, studio e precisione. Lo spettacolo ripercorre la storia del circo, dalle sue origini fino al circo attuale ed è ambientato in un bistrot anni ’20. Un susseguirsi di numeri di alto livello tecnico. Una comicità innovativa e coinvolgente.

Vado Ligure. Sabato 6 e domenica 7 aprile l’area pedonale e i giardini a mare “Cristoforo Colombo” ospiteranno “Vado in Trial”, prima prova valida per il Campionato Italiano di Trial Indoor con formula urban trial. La Federazione Motociclistica Italiana ne ha affidato l’organizzazione al Motoclub La Guardia, che ha colto l’occasione per trasformare per due giorni il centro di Vado Ligure in una vera e propria “festa del trial”: un fine settimana di eventi e spettacoli che permetteranno a tutti di prendere parte come protagonisti e non solo come spettatori.

Sabato 6 aprile alle ore 20 nell’area pedonale si terrà la presentazione della gara con dimostrazione di trial moto e bici.

Domenica 7 aprile presso i giardini a mare dalle ore 10 partirà la gara per tutte le categorie e dalle ore 15 la gara TR1. Alle ore 18 si svolgerà la premiazione di tutte le categorie. Per tutta la giornata esibizione di bici da trial in via Giuseppe Garibaldi con il Diego Donadonibus Bike Trial Show e prove gratuite di minimoto da trial elettriche per bambini fino a 10 anni seguiti da istruttori.

Albenga. Grandi numeri per l’edizione 2019 di “CorriAmo la Fionda”, manifestazione che chiude il mese dedicato al Premio Fionda di legno, assegnato quest’anno a don Luigi Ciotti. L’evento organizzato dai Fieui di Caruggi e dagli Albenga Runners in collaborazione con il Comune si avvia a superare ancora una volta il traguardo dei 2000 partecipanti. Si tratta di una grande festa popolare capace di coinvolgere tutti, dagli sportivi alle famiglie, dai bambini agli anziani.

L’appuntamento è per domenica 7 aprile in piazza del Popolo. Il ritrovo è fissato per le ore 15, la partenza per le ore 16. Per la gioia soprattutto dei più piccoli ci sarà uno starter d’eccezione, il Gabibbo, che sarà accompagnato per l’occasione da Luca Bergamaschi, poliedrico intrattenitore di “Striscia la Notizia”. I tamburini di Stamburando assicureranno un simpatico accompagnamento musicale.

Il percorso si snoderà da piazza del Popolo (dove sarà installato un maxischermo) al mare, dal lungofiume al centro storico, con arrivo in via Enrico d’Aste, di fronte al Teatro Ambra, e potrà essere affrontato nei modi più diversi: correndo, camminando o con soste rilassanti presso bar e locali lungo il tracciato.

Le iscrizioni sono raccolte dagli Albenga Runners o dai due punti fissi: Bar Matteotti, di fronte alla stazione ferroviaria, e Wall Street English, in via Dalmazia. Ci si potrà iscrivere anche direttamente sul posto arrivando con largo anticipo rispetto all’orario di partenza. L’intera manifestazione ha uno scopo benefico: il ricavato contribuirà all’acquisto di un pulmino per il trasporto dei ragazzi affetti da distrofia muscolare e per fornire preziosi e necessari strumenti di soccorso alla Croce Bianca.

Quiliano. Domenica 7 aprile torna “Ulivagando”, il tradizionale appuntamento con le olive e l’olio. L’intenzione dell’amministrazione comunale di valorizzare e promuovere uno dei prodotti della nostra tradizione per eccellenza, unita alla volontà di far conoscere le varie frazioni del territorio, quest’anno porterà Ulivagando a Roviasca.

Due i punti di ritrovo: alle ore 14:30 in piazza Costituzione a Quiliano (trasferimento a Montagna con mezzi propri) oppure alle ore 14:45 direttamente in piazza Roviasca (Oratorio Disciplinanti). Alle ore 15 partirà la passeggiata narrante di circa 3 km aperta a tutti. Durante il percorso racconti storici, curiosità e punti di ristoro.

Alle ore 17, al termine della passeggiata, nello spazio adiacente al Circolo ACLI di Roviasca laboratori e intrattenimenti per grandi e piccini e degustazioni varie.

Savona. Visitare il “pianeta d’argento” e conquistare il silenzioso globo che rischiara ogni notte sono stati i sogni dell’umanità sin dai tempi più remoti. Cinquant’anni fa per la prima volta una veicolo spaziale ha permesso all’Uomo di lasciare la sua prima impronta sul suolo lunare. Il Gruppo Astrofili Savonesi, nato proprio 50 anni fa, ha deciso di celebrare questo evento proponendo due giorni di scienza e spettacolo, storia e suggestioni, tecnologia e intrattenimento.

Sabato 6 e domenica 7 aprile presso la Palazzina Lagorio del Campus Universitario sarà possibile rievocare insieme alcuni momenti salienti delle esplorazioni dello spazio. In particolare domenica 7 aprile alle 15 Adrian Fartade, noto divulgatore e youtuber, proietterà il nostro sguardo ai prossimi cinquant’anni, quando metteremo piede su Marte, invieremo dirigibili su Venere e pianificheremo nuove esplorazioni del cosmo “alla ricerca di nuove forme di vita e civiltà, fino ad arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima”.

In entrambe le giornate sarà possibile anche assistere ad una proiezione nel planetario, osservare modellini di veicoli e sonde spaziali, simulare la guida di un rover lunare, capire come si sono generati i crateri del nostro satellite, esplorare Marte in realtà virtuale e vedere un documentario, appositamente prodotto per l’occasione, sulle esplorazioni lunari e sui primi 50 anni del Gruppo Astrofili Savonesi.

Finale Ligure. Domenica 7 aprile alle ore 16 presso l’Auditorium Santa Caterina a Finalborgo penultimo appuntamento con la seconda edizione dei “Pomeriggi Musicali”, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura e la collaborazione di Finalborgo.it. Diversamente dai precedenti concerti questo recital si terrà alle ore 16 e non alle 17 per evitare la sovrapposizione con altri eventi annunciati a Finalborgo.

Sarà la volta di un vero virtuoso della tastiera, il pianista Luca Donati che, oltre ad importanti vittorie in concorsi nazionali e internazionali, vanta un’intensa attività concertistica come solista e come apprezzato interprete della letteratura concertistica per pianoforte e orchestra.

Donati interpreterà tre famose sonate, tutte numerate come seconde, di altrettanti celebri autori russi: Aleksandr Skryabin, Sergej Prokofiev, Sergej Rachmaninov.