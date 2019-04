Andora, nuova illuminazione a led per il campo da calcio in erba sintetica

Andora. Permetterà un risparmio complessivo fino al 62 per cento il nuovo impianto di illuminazione a led installato sul campo da calcio in erba sintetica di via Marco Polo ad Andora.

Con un investimento di circa 30 mila euro, l’amministrazione Demichelis ha dotato la nuova struttura sportiva di moderni proiettori che sostituiscono quelli a ioduri metallici. Non solo i proiettori sono in linea con gli standard della Federazione Italiana Gioco Calcio per i campi della Lega Nazionale Dilettanti, ma hanno caratteristiche tali da garantire un risparmio stimato in termini di consumo di circa 19.800 kwh l’anno, circa 4.560 euro e un concreto abbattimento delle emissioni di CO2.

“Questo nuovo impianto garantirà, oltre ad una migliore illuminazione del campo di gioco, un forte risparmio energetico e una manutenzione quasi nulla considerato che i fari a led per molti anni non dovranno essere sostituiti”, ha spiegato il vice sindaco e assessore allo sport Paolo Rossi.