Andora. Via libera entro Pasqua alla viabilità di via Molineri a Molino Nuovo dove è terminato il lavoro di rifacimento completo della pavimentazione. La circolazione torna alla normalità anche in via San Lazzaro che vedrà il debutto della nuova rotonda all’incrocio con via Europa Unita. Dopo il 1° maggio il cantiere tornerà operativo per le opere di completamento della strada che collega l’autostrada alla passeggiata a mare, quali l’asfaltatura finale, il completamento dei marciapiedi e la posa sulla rotonda della scultura con lo sky-line di Andora.

“Riconsegniamo via Molineri più bella e sicura grazie alla posa di uno speciale asfalto a calco, che riproduce l’effetto delle piastrelle e riduce i rumori, già utilizzato in via Clavesana, e che ha le caratteristiche adatte a sopportare la viabilità quotidiana della zona – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Si è posto anche rimedio alla rumorosità dalle strada che da moltissimi anni disturbava il sonno dei residenti, in particolare durante l’estate. In via San Lazzaro è stata completata la parte nascosta dell’importante intervento ovvero quella sui sotto servizi con la sostituzione delle tubazioni logore, il controllo dei punti luce le cui lampade saranno sostituite, il rifacimento dei marciapiedi con un gradevole asfalto a calco colorato in fase di completamento. La prima asfaltatura, dopo il tempo di assestamento sarà completata con il manto definitivo antirumore”.

Confermata anche l’apertura del belvedere della passeggiata di Ponente dopo i lavori di messa in sicurezza della scogliera che lo sostiene. Terminato anche il cantiere di via Marco Polo dopo la sostituzione di alcune tubature dei sottoservizi. La zona verrà riasfaltata dopo il periodo pasquale.