Andora: Ilario Simonetta in corsa alla Ultramaratona Milano-Sanremo 2019

Andora. Il consigliere comunale andorese Ilario Simonetta, maestro di karate e atleta della RunRivieraRun, parteciperà anche quest’anno alla Ultramaratona Milano-Sanremo, la corsa podistica più lunga d’Europa in programma da sabato 27 a lunedì 29 aprile. Saranno 285 i chilometri da percorrere a piedi nel tempo massimo di 48 ore e con limiti orari massimi intermedi lungo il tragitto.

Dopo un ulteriore anno di allenamento, Ilario ritenta l’impresa intenzionato a portare il nome di Andora al traguardo. “Forza di volontà” è il nome della medaglia che verrà consegnata a tutti i finisher che, gestendo al meglio le proprie energie e dominando le proprie debolezze, riusciranno a completare il percorso.

E, come ha già dimostrato in molte occasioni e nei suoi molteplici impegni, a Simonetta di forza di volontà non ne manca. Chi vorrà potrà seguire le sue prestazioni sul sito dell’associazione organizzatrice dell’evento (Impossible Target) in quanto, come ogni partecipante, Simonetta sarà dotato di trasmettitore satellitare e, quindi, localizzabile in tempo reale.

Un consistente gruppo di amici, parenti e simpatizzanti è già pronto a monitorarne gli spostamenti e a scambiarsi notizie tramite i social per poi riunirsi lungo la via Aurelia ad Andora e sostenerlo con il proprio tifo dal vivo all’eventuale ed auspicato suo passaggio nella cittadina previsto nella notte tra domenica e lunedì. Una calorosa accoglienza dei suoi concittadini sarà sicuramente di stimolo per proseguire con rigenerate forze e coprire l’ultimo faticoso tratto di percorso.

È il terzo anno che Simonetta partecipa all’evento. Nel 2017, raggiunto il 150° chilometro, si dovette ritirare per problemi muscolari mentre, nel 2018, raggiunse Finale Ligure (percorrendo 213 chilometri) ma, non essendo riuscito ad arrivare nei tempi regolamentari al cancello orario di Borghetto Santo Spirito, si fermò.