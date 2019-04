Andora 2019, gazebo Demichelis sindaco: “Contatto diretto con il territorio per ascoltare gli andoresi”

Andora. La lista “Andora Più” a sostegno del candidato sindaco,e attuale primo cittadino, Mauro Demichelis è scesa oggi (8 aprile 2019) in piazza con un gazebo, per incontrare i cittadini, consegnare il volantino (“stampato a spese della maggioranza”) contenente tutti i risultati raggiunti nei cinque anni di mandato, illustrare le idee per proseguire il rinnovamento del territorio e scambiare opinioni e idee sul futuro della città.

“Dopo il successo della presentazione della candidatura a Molino Nuovo, proseguono gli incontri sul territorio, per continuare ad avere un contatto costante con i cittadini, ascoltare le loro esigenze e trovare soluzioni insieme, come è avvenuto in questi anni”, ha affermato il sindaco Demichelis, in corsa per il secondo mandato con il sostegno di “Andora Più”.

“L’obiettivo è proseguire e completare l’opera di rinnovamento da noi avviata: c’è molto entusiasmo, sono tantissimi i cittadini andoresi che sono passati a trovarci al gazebo per dirci di andare avanti”, ha concluso.