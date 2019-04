Finale Ligure. Si è tenuta ieri pomeriggio a Varigotti la passeggiata “green” promossa da “Friday for Future” Savona insieme con Wwf, Cai, Legambiente, Italia Nostra, Cea e Finale Natura.

La manifestazione rientra nell’ambito delle iniziative a corollario della prima “Marcia per il clima” tenutasi lo scorso 15 marzo ed ha visto la partecipazione di decine di persone.

L’obiettivo, come sempre, è sensibilizzare la comunità savonese circa la necessità sempre più impellente di dare una svolta alle politiche ambientali e climatiche: “Sappiamo tutti che le cose stanno cambiando velocemente ed in modo radicale – spiegano – gli animali si estinguono, nel mare ci sono quasi più bottiglie di plastica che pesci, tra poco non ci sarà più aria pulita da respirare ed acqua da bere. Viviamo in una società sempre più individualista che venera il successo personale alimentando la competizione a scapito della cooperazione. La nostra forza deve essere invece la collaborazione tra individui e tra associazioni. Vogliamo diventare il vento che cambia la direzione. Chiediamo ai savonesi di partecipare ai nostri eventi: se saremo tutti insieme, come gocce nel mare, riusciremo a salvare la nostra Terra”.