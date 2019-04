Pallare. Nella serata di lunedì 15 aprile si è concluso con il recupero della terza giornata il girone di Promozione del campionato Amatori Val Bormida Uisp che va in scena a Pallare.

Nel primo incontro la New Team ha prevalso nettamente sulle Frecce Azzurre in formazione rimaneggiata; da segnalare l’ottima prestazione di Paloci.

Nel secondo incontro la Beverly Inps fatica per avere ragione su una Trench Italia in netta ripresa; allo stesso modo nel terzo incontro Nati per Crescere vince con un solo gol di scarto contro i Desperados.

Alla fine dei recuperi si evidenzia un certo equilibrio che rende incerto il risultato che scaturirà dalle qualificazioni per i gironi finali.

Di seguito i tabellini dei tre incontri.

New Team – Frecce Azzurre 9-5

New Team: Ghiso, Diana, Kahlerras, Valenti, Martinez, Paloci

Frecce Azzurre: E. Panelli, J. Panelli, Bonifacino, Bergamo

Reti New Team: Paloci (3), Martinez (2), Diana (2), Valenti (1), Kahlerras (1)

Reti Frecce Azzurre: Bonifacino (2), J. Panelli (2), Bergamo (1)

Beverly Inps – Trench Italia F.C. 2-1

Beverly Inps: Canepa, Marrella, Giunta, D. Vacca, Panelli

Trench Italia F.C.: Munoz Zambrano, Coccorullo, Venturino, Santi, Lamaud

Reti Beverly Inps: Giunta (1), Panelli (1)

Reti Trench Italia F.C.: Lamaud (1)

Nati per Crescere – Desperados 2-1

Nati per Crescere: Bracco, Niello, Valle, Massaro, Delpiano, Marenco

Desperados: Ferruccio, Bergero, Garbero, Verardo, Brero, Siri

Reti Nati per Crescere: Niello (1), Valle (1)

Reti Desperados: Garbero (1)

La New Team, vittoriosa sulle Frecce Azzurre

Garbero (Desperados), lunedì sera in gol

Danilo Siri (Desperados)