Amatori Calcio a 5 Val Bormida: vincono S.C.Arsenal, New Team e Beverly Inps

Pallare. Nella serata di ieri, venerdì 12 aprile, si è tenuto il recupero della 2ª giornata del girone di Promozione del campionato Uisp Amatori Val Bormida.

È stato un turno alquanto combattuto; nel primo incontro un convincente S.C.Arsenal riesce ad imporsi sulla formazione di Nati per Crescere grazie anche alle prove convincenti di Leone e Parodi e con un Martorana in mezzo ai pali che non ha fatto rimpiangere il titolare Yuri Brioschi.

Nella seconda partita i Desperados in formazione rimaneggiata hanno ceduto il passo al Beverly Inps con un Giunta in serata ed un ottimo Canepa in porta.

A teerminare la serata, Trench Italia perde di misura contro la New Team nonostante le ottime prestazioni di Coccorullo e Ciappellano.

Di seguito i tabellini.

S.C.Arsenal – Nati Per Crescere 5-2

S.C.Arsenal: Martorana, Migliore, Rizzolo, Parodi, Leone, Olivero

Nati Per Crescere: Bracco, Niello, Valle, Delpiano, Pistoia

Reti S.C.Arsenal: Leone (2), Parodi (2), Olivero (1)

Reti Nati Per Crescere: Valle (1), Pistoia (1)

Desperados – F.C. Beverly Inps 3-9

Desperados: Bergero, Garbero, Verardo, Cera, Brero

F.C. Beverly Inps: Canepa, Giunta, S. Vacca, D. Vacca, Revelli

Reti Desperados: Cera (3)

Reti F.C. Beverly Inps: Giunta (4), Revelli (3), S. Vacca (1), D. Vacca (1)

Trench Italia F.C. – New Team 2-4

Trench Italia F.C.: Massari, Santi, Venturino, Ciappellano, Coccorullo, Lamaud

New Team: Parisi, Paloci, Martinez, Diana, Negro

Reti Trench Italia F.C.: Coccorullo (1), Ciappellano (1)

Reti New Team: Negro (3), Parisi (1)

Manuele Negro (New Team)

Simone Coccorullo (Trench Italia F.C.)

Marco Santi (Trench Italia F.C.)