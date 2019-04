Amatori Calcio a 5 Val Bormida: S.C. Arsenal e Nati per Crescere vittoriose

Pallare. Si è giocata ieri, lunedì 1 aprile, a Pallare, la settima giornata del girone di Promozione del campionato Uisp Amatori Calcio a 5 Val Bormida.

S.C. Arsenal e Nati per Crescere ottengono un’importante vittoria; tra Desperados e Frecce Azzurre finisce in parità: dopo una partita equilibrata nessuna delle due riesce a prevalere.

Di seguito i tabellini delle tre partite.

New Team – S.C. Arsenal 5-6

New Team: Faustin, Negro, Diana, Paloci, Parisi

S.C. Arsenal: Martorana, Esposito, Rizzolo, Leone, Olivero

Reti New Team: Parisi (3), Negro (2)

Reti S.C. Arsenal: Rizzolo (3), Leone (2), Esposito (1)

Nati Per Crescere – F.C. Beverly Inps 7-2

Nati Per Crescere: Bracco, Carle, Niello, Valle, Delpiano, Marenco, Pistoia

F.C. Beverly Inps: Canepa, Marrella, S. Vacca, Revelli, Panelli

Reti Nati per Crescere: Valle (3), Carle (3), Delpiano (1)

Reti F.C. Beverly Inps: Revelli (1), Panelli (1)

Desperados – Frecce Azzurre 4-4

Desperados: Ferruccio, Bergero, Garbero, Delpino, Verardo, Brero

Frecce Azzurre: E. Panelli, Garbarino, J. Panelli, Musetti, Astigiano, Bonifacino, Bergamo

Reti Desperados: Brero (2), Delpino (1), Bergero (1)

Reti Frecce Azzurre: Garbarino (2), J. Panelli (2)

Delpiano (Nati Per Crescere)

Valenti (New Team)

Martorana (S.C. Arsenal)

Vacca (F.C. Beverly Inps)

Olivero (S.C. Arsenal)

Garbero (Desperados)

Bergero (Desperados)

Ferruccio (portiere Desperados)

Verardo (Desperados)

Musetti (Frecce Azzurre)