Alex Nuara nuovo presidente degli Zueni d’Arbisoa

Albisola Superiore. L’appello del Direttivo degli Zueni d’Arbisoa per salvare l’Associazione no profit giovanile nata nel 2014 è stato accolto. Nell’ultima assemblea dei Soci, svoltasi domenica 7 aprile, è stato votato il nuovo Direttivo per l’anno corrente.

Gran parte del merito va ad Alex Nuara, classe 1992, socio dal 2017, che più di tutti si è impegnato nella ricerca di nuovi soci. La sua determinazione è stata riconosciuta dall’Assemblea, che lo ha premiato con il maggior numero di preferenze. Al suo fianco come Vice Presidente ci sarà Stefano Penner, socio fondatore. Gli altri membri del Direttivo sono: Marta De Ambroggi (Segretario), Nicolò Santi (Tesoriere), Matteo Larosa (Addetto Comunicazione), Stefano Crocco (consigliere) e Giuseppe Cirillo (consigliere).

Grande la soddisfazione per il rinnovo del direttivo espressa da Giuseppe Cirillo, una delle menti ideatrici del progetto e Presidente negli anni sociali 2014 e 2015, che spiega: “Era necessario un ricambio generazionale nel Direttivo, e così è stato. L’obiettivo di mantenere viva una struttura che possa dare voce ai giovani del nostro paese è stato raggiunto. Sono convinto che il nuovo Direttivo saprà portare idee creative ed energie rinnovate all’interno dell’Associazione”.